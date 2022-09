Hongkong ruší povinnou karanténu v hotelu pro lidi, kteří do něj přicestují

Hongkong od 26. září zruší kontroverzní nařízení, na základě kterého lidé přijíždějící do tohoto města museli na tři dny do karantény v určeném hotelu. Tamní úřady opatření zavedly před více než dvěma a půl lety kvůli šíření koronaviru, komplikovalo však život obyvatelům i firmám.

Lidé přijíždějící do Hongkongu budou moci být doma nebo v hotelu, ale tři dny budou muset sledovat svůj zdravotní stav. Do školy nebo do práce budou smět chodit, nebudou ovšem během tohoto období navštěvovat bary nebo restaurace. Po negativním testu povedeném čtvrtý den se už budou moci pohybovat bez omezení.

Lidé, kteří se chystají do Hongkongu letecky, už nebudou muset dva dny před odletem podstoupit PCR test na koronavirus, postačí jim antigenní test.

Podnikatelské skupiny, diplomaté i obyvatelé opatření hongkongských úřadů proti šíření koronaviru kritizují a tvrdí, že ohrožují konkurenceschopnost města i jeho pozici globálního finančního centra.

Hongkong je čínské území se zvláštní správou. V pevninské Číně stále platí strategie "nulového covidu" a po příjezdu ze zahraničí musejí lidé do sedmidenní karantény v hotelu, píše agentura DPA.