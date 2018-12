Humanitární pomoc pro Jemen se rozkrádá

Do Jemenu proudí mezinárodní humanitární pomoc za miliardy dolarů, a přesto miliony tamních obyvatel čelí hladu. Podle zjištění agentury AP se valná část pomoci k adresátům nedostane a je rozkradena.

Agentura hovořila s více než 70 humanitárními pracovníky, zástupci vlády a občany šesti jemenských provincií. Zjistila, že potraviny se ztrácejí a rozkrádají jak na území kontrolovaném vládou, tak v oblastech, jež mají v rukou šíitští povstalci.

Zásilky kradou příslušníci soupeřících skupin, převážejí je ke svým bojovníkům nebo prodávají na černém trhu. Mnoho případů bylo zaznamenáno v provincii Táizz, která je v rukou mezinárodně uznávané jemenské vlády. Váznoucí zásobování se dosud vysvětlovalo blokádou přístavů a boji o ně.

Světový potravinový program (WFP) má v Jemenu 5000 distribučních center, jež mají měsíčně poskytnout potraviny deseti milionům Jemenců. Organizace přiznala, že má kontrolu jenom nad pětinou zásilek.

OSN, USA, Saúdská Arábie a další do Jemenu letos dodaly potraviny, přístřešky, léky a další pomoc za čtyři miliardy dolarů (90 miliard korun). Příští rok by měla být pomoc ještě větší. Přesto počet hladových Jemenců roste - podle čerstvých údajů nemá dostatek jídla víc než polovina z 29 milionů obyvatel. Ohrožení pěti milionů z nich je krizové a 63.500 je vystaveno "katastrofálnímu" nedostatku jídla.

Vzhledem k bojům je z mnoha částí Jemenu těžké získat přesnější údaje o úmrtích způsobených hladem. Nezisková organizace Save the Children odhadla, že od začátku bojů v Jemenu v důsledku hladu zemřelo 85 tisíc dětí ve věku do pěti let.

V severní provincii Saada, která je baštou povstalců, podle odhadů OSN potřebuje potravinovou pomoc 445 tisíc lidí. V některých měsících tam OSN poslala takové množství potravin, že by postačilo pro dvojnásobek tohoto počtu. Na dotazy AP o krádežích dodávek neodpověděla vláda ani zástupci povstalců odpovědných za distribuci pomoci na svém území.