Indonésie žádá mezinárodní pomoc. Počet obětí stále roste

Indonéská vláda vyzvala k mezinárodní pomoci poté, co si páteční série zemětřesení a ničivá vlna tsunami na indonéském ostrově Sulawesi vyžádaly nejméně 844 mrtvých. Oznámila to agentura AP. Podle singapurského tisku již počet obětí přesáhl 1200 a předpokládá se, že dále poroste, až se záchranáři dostanou do míst odříznutých od okolního světa. Své domovy muselo v důsledku zemětřesení opustit 50 tisíc lidí.

Téměř všechny oběti pocházejí z města Palu, které má 380 tisíc obyvatel. Ve městě začaly pohřby mrtvých. Záchranné týmy mezitím pátrají po pohřešovaných v troskách zhroucených budov, na řadě míst jim ale chybí těžká technika. To je i případ zříceného osmipatrového hotelu Roa-Roa, kde zpod sutin bylo ještě v neděli odpoledne slyšet hlasy a odkud záchranáři v neděli večer vytáhli 25letou živou ženu.

Podle mluvčího indonéské národní agentury pro řešení krizových situací Sutopa Purwoa Nugrohoa zůstávají pod ruinami několika zřícených hotelů, domů a nákupního střediska v Palu ještě desítky lidí. Další stovky osob mohly pohřbít sesuvy půdy v okolních vesnicích, napsala agentura Reuters.

Záchranné týmy se navíc zatím nedostaly do všech oblastí v postižených okresech Donggala, Sigi a Parigi Moutong, kde dohromady žije 1,2 milionu lidí. Problémy pro záchranáře představují neprůjezdné silnice, přerušené dodávky elektrického proudu a nefungující telefonické spojení. Podle agentury Reuters bylo v okrese Sigi nalezeno mimo jiné 34 těl dětí, které se účastnily křesťanského tábora.

Agentura AFP dnes uvedla, že během zemětřesení uprchlo ze tří různých přeplněných káznic ve městech Palu a Donggala až 1200 vězňů. Jednu z věznic v Donggale zadržovaní zapálili.

Vládní představitel Thomas Lembong oznámil, že prezident Joko Widodo pověřil kabinet, aby přijal naléhavou mezinárodní pomoc v reakci na pohromu. Agentura AFP připomněla, že desítky humanitárních a nevládních organizací již dříve sdělily, že jsou připraveny pomoci. Zatím není zřejmé, jaký typ podpory prezident povolil, postižené oblasti ale potřebují lékařskou pomoc, potraviny a vodu.

Nejsilnější ze tří hlavních otřesů měl v pátek sílu 7,5 stupně. Následná přívalová vlna tsunami dosáhla na některých místech až šesti metrů a smetla pobřežní oblasti. Singapurský list The Straits Times napsal, že humanitární pomoc potřebuje okolo 2,6 milionu lidí.

Indonésie patří do pásma takzvaného ohnivého kruhu na střetu kontinentálních desek. Série zemětřesení, která v červenci a srpnu zasáhla indonéský ostrov Lombok, si vyžádala téměř 500 mrtvých a více než 1300 zraněných. V roce 2004 zemětřesení a tsunami zabily 226 tisíc lidí v 13 zemích, z toho více než 120 tisíc v Indonésii. Palu zasáhla tsunami v letech 1927 a 1968.