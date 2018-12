Írán jednal s Tálibánem, šlo o zlepšení situace v Afghánistánu

Íránští činitelé vedli kvůli bezpečnosti řadu jednání s islamistickým afghánským hnutím Tálibán. Afghánistán o těchto stycích věděl. Při návštěvě Kábulu to ve středu řekl vysoce postavený představitel íránské bezpečnosti. S odvoláním na sdělení íránské státní agentury IRNA o tom napsala agentura Reuters.

Informace přichází jen několik dnů poté, co se v amerických médiích objevila zpráva o tom, že představitelé USA jednali s Tálibánem o příměří v Afghánistánu s tím, že by případnému podepsání mírové dohody mohlo předcházet stažení zahraničních sil.

Cílem jednání mezi Íránem a Tálibánem bylo zlepšit bezpečnostní situaci v Afghánistánu, oznámil podle agentury IRNA tajemník íránské nejvyšší bezpečnostní rady Alí Šamchání. Veškeré styky s Tálibánem se uskutečnily s vědomím afghánské vlády a jednání budou pokračovat, doplnil.

Šíitský Írán má dlouhodobě dobré vztahy s šíity v sousedním Afghánistánu, přičemž šíitské afghánské milice se podílely na boji proti sunnitským radikálům z Tálibánu.

V uplynulých měsících afghánští činitelé ale obvinili Írán z toho, že financoval a poskytoval Tálibánu zbraně. Spojené státy tvrdí, že cílem Íránu je posílit svůj vliv v západním Afghánistánu.

Dříve tento měsíc afghánská armáda přenechala odlehlou oblast na západě Afghánistánu u hranic s Íránem Tálibánu, poté co vláda nebyla schopna tamní vojáky zásobovat.

V říjnu Spojené státy obvinily Írán z toho, že poskytuje Tálibánu vojenský výcvik a peníze. Následně Washington zavedl sankce proti osmi jedincům včetně dvou příslušníků elitních íránských revolučních gard. Teherán obvinění USA odmítl. V listopadu Spojené státy vystavily kusy údajně íránských zbraní, které Teherán podle Washingtonu dodával milicím v Jemenu a Afghánistánu. Írán obvinění opět odmítl.

