Írán oslaví výročí revoluce odhalením nové rakety

Íránská státní televize informovala o odhalení nové řízené střely s plochou dráhou letu s dostřelem kolem 1300 kilometrů. Írán představuje své úspěchy v rámci probíhajících oslav 40. výročí islámské revoluce, která svrhla šáha a dopomohla k moci šíitskému duchovenstvu, vysvětluje agentura Reuters.

"Tato střela s plochou dráhou letu s doletem přes 1300 kilometrů potřebuje velmi málo času na přípravu a může letět v malé výšce," řekl státní televizi íránský ministr obrany Amír Hátamí o nové raketě země-země.

Západní odborníci podle Reuters mají za to, že Teherán často ve vyjádřeních o schopnostech svého arzenálu přehání, přesto však panují obavy ohledně íránských balistických raket dlouhého doletu. Evropa a Spojené státy Írán vyzývají k omezení vojenského programu balistických střel. Hátamí to tento týden odmítl, ačkoli dodal, že jeho země nemá v úmyslu vyvíjet rakety s delším doletem než ty, kterými už disponuje.

Íránské ministerstvo vnitra zveřejnilo na svých stránkách nedatované video znázorňující testovací odpálení rakety z mobilního odpalovacího zařízení. Server rovněž cituje Hátamího, který říká, že raketa země-země úspěšně doletěla do vzdálenosti 1200 kilometrů.

"Raketa je symbolem sebevědomí a rovněž důležitým úspěchem v oblasti obrany založeným na dnešním technologickém pokroku ve světě," uvedl ministr obrany. Ukazuje, že "odhodlání íránského národa nemůže zastavit žádná překážka," dodal. A zmínil rovněž prohlášení íránského nejvyššího duchovního vůdce Alího Chameneího, který uvedl, že země "tvrdě odpoví na jakoukoli hrozbu".

Rezoluce Rady bezpečnosti OSN, která je prováděcím dokumentem k dohodě z roku 2015 o íránském jaderném programu, uvádí, že islámská republika má až na osm let upustit od prací na balistických raketách schopných nést jaderné hlavice. Íránská vláda tvrdí, že současné testy raketových systémů rezoluci neporušují a ujišťuje, že rakety jaderné hlavice nést nedokážou.

Írán se v polovině ledna pokusil vyslat do vesmíru družici, kvůli potížím nosné rakety se ji ale nepodařilo umístit na oběžnou dráhu. Raketa zřejmě spadla do Indického oceánu. Spojené státy a další kritici Íránu to označili rovněž za porušení rezoluce Rady bezpečnosti OSN, protože Írán využil balistickou technologii.

Desetidenní oslavy výročí islámské revoluce vyvrcholí v Íránu 11. února. Země si během nich připomíná mimo jiné návrat ajatolláha Rúholláha Chomejního ze 14letého exilu.