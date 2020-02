Írán přiznal 16 obětí koronaviru, nemocný je i náměstek ministra

Írán ohlásil další tři úmrtí na nový koronavirus. V zemi od minulého týdne zemřelo podle agentury Reuters 16 lidí a úřady potvrdily 95 případů nákazy. Je to ale oficiální údaj, neoficiální zdroje hovoří až o pěti desítkách obětí. Polooficiální agentura ILNA oznámila, že mezi nakaženými je také náměstek ministra zdravotnictví. Sousední Irák a další země v oblasti rozšířily bezpečnostní opatření, jež mají zabránit šíření viru z Íránu. Případy nákazy jsou v šesti arabských státech, píše Reuters. V Turecku v úterý odklonili letadlo z Teheránu a umístili 132 lidí z jeho paluby do 14denní karantény.

Nové oběti v Íránu jsou dvě starší ženy ze středoíránské provincie Markazí a třetí pochází z Alborzu na severu země, oznámila agentura IRNA. Nakaženo je 95 lidí, ale podezření na infekci je u 900 dalších.

ILNA oznámila, že k nakaženým patří i náměstek ministra zdravotnictví Íradž Harírší. Jeho úřad to potvrdil. Podle tohoto zdroje je náměstek nyní v karanténě. "Testy pana Haríršího, který byl v první linii v boji proti koronaviru, byly pozitivní," sdělil zástupce tiskového oddělení ministerstva. Harírší prý kašle a potí se. V minulosti se vyjádřil ke zprávě o 50 obětech a řekl, že odstoupí, pokud se prokáže čtvrtina z tohoto údaje. Jako první tuto zprávu zveřejnil poslanec za město Kom Ahmad Amírabádí Farahání. Harírší se dožadoval zveřejnění jmen údajných mrtvých. Farahání řekl, že jména byla zveřejněna a že nyní očekává Haríršího rezignaci.

Íránská státní televize původně oznámila, že má dnes do země přicestovat delegace Světové zdravotnické organizace (WHO), ale cesta byla bez udání nového termínu odložena. Z íránských zdrojů není jasné, kolik lidí Írán umístil do karantény, ale agentura Mehr oznámila, že jenom v Komu bylo hospitalizováno 320 lidí. Íránské úřady zakázaly konání koncertů, fotbalových utkání a v několika provinciích jsou z preventivních důvodů zavřené školy a univerzity.

Některé sousední země uzavřely hranici s Íránem, další zrušily letecké spoje. Přibývá nakažených v Kuvajtu a Bahrajnu, které mají osm nemocných. Mezi těmi v Bahrajnu jsou čtyři občané Saúdské Arábie. Virus se šíří od prosince z Číny a zabil od té doby přes 2660 lidí, naprostou většinu z nich v Číně.

Změny v letecké dopravě

Irák, který má rozsáhlé kontakty s Íránem, dnes vyhlásil nová ochranná opatření. Zakázal na neurčito vstup cestujícím z Íránu i z Číny a vydal přísná omezení pro cestující z Thajska, Jižní Koreje, Japonska, Itálie a Singapuru. Zákaz se týká lidí, kteří z těchto zemí cestují přímo i s přestupy, ale neplatí pro irácké občany, diplomaty a oficiální delegace. Ministerstvo zdravotnictví Iráčanům nedoporučuje do těchto zemí cestovat.

V Nadžafu, kam směřují často šíitští poutníci a kde byl první irácký případ nákazy ohlášen v pondělí, jsou na deset dní zavřené školy a univerzity. Úřady lidem také doporučují vyhnout se cestám do Nadžafu. Nové čtyři případy v úterý Irák ohlásil z Kirkúku na východě země. V Iráku se konají od loňska masové protivládní demonstrace, ale vlivný šíitský duchovní Muktada Sadr dnes svým stoupencům doporučil, aby z obav před šířením viru od dalších protestů upustili.

Jedno z nejfrekventovanějších letišť světa - Dubaj - oznámilo, že omezuje lety do Íránu s tím, že spoje do Teheránu zatím budou pokračovat. Úřad civilního letectví SAE později ale oznámil, že se na týden ruší všechny lety. Dubaj je častou přestupní zastávkou cestujících do okolních zemí. Podle bahrajnského ministerstva zdravotnictví všech osm lidí nakažených virem přicestovalo do Bahrajnu z Íránu přes Dubaj.

Turecké úřady informovaly o odklonu letadla z Teheránu. Původně mělo přistát v Istanbulu, ale bylo na žádost ministerstva zdravotnictví odkloněno do Ankary kvůli podezření na nakažené cestující. Tam letadlo obklopily sanitky a zdravotníci v ochranných oblecích. Podle tureckých zdrojů bylo v letadle 132 pasažérů a všichni budou umístěni po zdravotní prohlídce do 14denní karantény. Sedmnáct z nich má zvýšenou teplotu, někteří cestují z íránského Komu, kde se objevily první případy úmrtí v Íránu. Podle ministra zdravotnictví jsou všichni cestující i posádka turečtí občané. Turecko svou hranici s Íránem zavřelo v neděli a omezilo i letecké spojení s Íránem, spoje z Teheránu ale zůstaly zachovány.