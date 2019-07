Írán propustil část indické posádky ze zadržovaného tankeru Riah

Írán propustil devět z 12 indických členů posádky ropného tankeru Riah, jejž Íránci zadrželi 14. července. Oznámilo to indické ministerstvo zahraničí. Íránci kromě tankeru Riah, který plul pod panamskou vlajkou, drží od minulého týdne také tanker Stena Impero, který plul pod vlajkou britskou. Kromě toho ázerbájdžánská námořní agentura oznámila, že íránská obchodní loď vyslala nouzový signál v Kaspickém moři a devět lidí z její paluby bylo dopraveno do bezpečí.

Zadržení tankeru Riah Íránci zdůvodnili tím, že převážel pašovanou ropu. Z jeho 12členné posádky tvořené Indy se dostalo na svobodu devět lidí. Indické ministerstvo zahraničí k jejich propuštění nedodalo žádné detaily.

Íránci zadržují spolu s dvěma tankery dalších 21 Indů - zbylé tři z lodě Riah a 18 ze Steny Impero. Posádku tankeru Stena Impero Íránci obvinili z porušení pravidel mezinárodní plavby. Loď prý narazila do rybářského plavidla a neposkytla mu pomoc. Má 23člennou posádku, která je podle agentury AFP v íránském přístavu Bandar-Abbás. Kromě 18 Indů ji tvoří také občané Ruska, Filipín a Litvy. Íránci loď zadrželi 19. července, dva týdny poté, co byl u Gibraltaru zadržen íránský tanker Grace 1 s ropou určenou údajně Sýrii. Evropská unie to považuje za porušení jejích protisyrských sankcí.

Agentura AFP připomenula, že Írán dal najevo, že je připraven vyměnit tanker Stena Impero za Grace 1.

Ázerbájdžánská státní námořní agentura ohlásila nehodu, jejímž účastníkem byla íránská obchodní loď. Stala se u přístavu Länkäran v Kaspickém moři. Loď se podle ázerbájdžánských médií začala potápět a krátce po poledni SELČ vyslala nouzový signál. Ázerbájdžánské úřady poslaly na pomoc dva vrtulníky a eskortní loď a devět lidí se podařilo zachránit. Zatím není jasné, co loď měla na palubě ani kam mířila.

Její potíže zřejmě nesouvisí s krizí v Perském zálivu, za níž je loňské vypovězení mezinárodní dohody o íránském jaderném programu ze strany USA. Washington obnovil protiíránské sankce a Írán pohrozil zablokováním strategické námořní trasy používané pro dopravu ropy. USA do oblasti Perského zálivu poslaly posily, Británie začala poskytovat eskortu svým obchodním lodím.