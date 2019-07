Írán vzkázal Británii: Propuštění tankeru je v zájmu všech zemí

Teherán opět vyzval Británii, aby propustila jeho tanker, který minulý týden zadrželo u Gibraltaru britské námořnictvo. S odvoláním na íránské ministerstvo zahraničí to uvedla agentura Reuters. Námořnictvo tanker zadrželo kvůli podezření, že loď navzdory evropským sankcím veze ropu do Sýrie. Gibraltar oznámil, že rozhodnutí zadržet tanker neučinil na žádost žádného jiného státu. Londýn kvůli rostoucímu napětí v Perském zálivu vysílá do oblasti druhou válečnou loď, dorazit by tam měla v následujících dnech.

"Toto je nebezpečná hra, která bude mít následky - právní argumenty pro zadržení nejsou platné... propuštění tankeru je v zájmu všech zemí," uvedl mluvčí íránského ministerstva zahraničí Abbás Musáví. Zopakoval přitom, že Británie jednala na popud Spojených států. Gibraltar, který je britským zámořským územím s částečnou vnitřní samosprávou, slova mluvčího ale odmítl.

"Veškerá relevantní rozhodnutí v této záležitosti byla učiněna jen v přímém důsledku toho, že vláda Gibraltaru měla dost důvodů se domnívat, že to plavidlo porušuje platné sankce EU proti Sýrii," uvedl šéf gibraltarské vlády Fabian Picardo. Supertanker podle něj vezl 2,1 milionu barelů lehké ropy.

Británie ve čtvrtek informovala, že tři íránské lodě se ve středu v Hormuzském průlivu pokusily zadržet britský tanker. Ten se pohyboval v Perském zálivu, když k němu připluly lodě elitních íránských revolučních gard. Íránci podle amerických zdrojů nařídili tankeru, aby změnil kurz a zastavil v nedalekých íránských vodách. Fregata britského námořnictva, která tanker doprovázela, namířila na Íránce zbraně a slovně je varovala, aby se stáhli, což udělali. Írán ale následně takovou interpretaci událostí odmítl.

Londýn kvůli rostoucímu napětí v Perském zálivu oznámil, že do oblasti vysílá druhou válečnou loď, aby "zajistila svobodnou plavbu". Ministr zahraničí Jeremy Hunt nicméně ujistil, že země si nepřeje situaci kolem Íránu eskalovat.

Napětí mezi USA a Íránem se stupňuje od loňského roku, kdy americký prezident Donald Trump oznámil, že Spojené státy odstupují od mezinárodní jaderné dohody s Íránem z roku 2015. Washington následně na Teherán uvalil nové sankce, které mimo jiné omezují možnosti Íránu obchodovat s ropou. Írán v uplynulých týdnech začal části dohody vypovídat a vzkázal ostatním signatářům, že v tom bude pokračovat, pokud nepodniknou kroky ke zmírnění dopadu amerických sankcí na Írán. Na ultimátum, které jim k tomu Írán dal, ostatní signatáři nereagovali.

Evropští signatáři - Francie, Británie a Německo - postup Spojených států kritizovali a vyjadřovali úmysl dohodu zachránit. Zároveň se ovšem stejně jako USA obávají íránského raketového programu a aktivit v regionu, kde Teherán politicky a vojensky podporuje své spojence zejména v Sýrii a Jemenu.