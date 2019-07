Írán zveřejnil záznam konverzace před zadržením tankeru

Íránské revoluční gardy v pondělí zveřejnily záznam konverzace s posádkou britské vojenské lodě z 19. července, kdy Íránci zadrželi v Hormuzském průlivu tanker plující pod britskou vlajkou. Tanker Stena Impero se podle Íránců neřídil pravidly mezinárodní lodní dopravy.

"Žádáme, abyste se do této záležitosti nevměšovali," sděluje zástupce gard na záznamu, který v pondělí zveřejnila agentura Tasním.

"Zde je britská vojenská loď F236 (Montrose). Jsme v blízkosti mezinárodně uznávaného průlivu a v naší blízkosti je obchodní loď, která se snaží proplout," odpovídá na záznamu hlas s britským přízvukem. "Neohrožujte svůj život," sděluje v odpovědi gardista.

Íránci tanker zadrželi s vysvětlením, že plavidlo narazilo do rybářské lodě a neposkytlo jí pomoc. Předtím, 4. července, Britové u Gibraltaru zadrželi íránský tanker Grace 1 s ropou, která byla podle nich určena do Sýrie, což by znamenalo porušení protisyrských sankcí Evropské unie.

Írán opakovaně žádá o propuštění svého plavidla a v minulých dnech také naznačil, že je ochoten je vyměnit za tanker Stena Impero. Británie to ale v pondělí vyloučila.

"To není něco za něco, není to otázka výměny. Jde o mezinárodní právo a dodržení pravidel mezinárodního právního systému a na tom budeme trvat," řekl dnes britský ministr zahraničí Dominic Raab.

Napětí v oblasti Perského zálivu se stupňuje kvůli několika útokům na tankery a také kvůli sestřelení bezpilotních letounů. Do Perského zálivu nyní dorazila druhá britská vojenská loď, která má spolu s plavidlem HMS Montrose zajistit eskorty britských obchodních plavidel.

"Svobodná plavba Hormuzským průlivem je důležitá nejen pro Británii, ale i pro naše partnery a spojence," řekl britský ministr obrany Ben Wallace. Jeho úřad minulý týden oznámil, že nařídil námořnictvu, aby britským civilním lodím v průplavu dělalo doprovod.

Do Perského zálivu podle britských zdrojů nově připlula loď HMS Duncan, kterou ještě letos vystřídá fregata HMS Kent. Montrose je na Blízkém východě dlouhodobě a má tam zůstat do roku 2022.