Íránský nejvyšší duchovní: Válka nehrozí, ale buďte ostražití

Vypuknutí ozbrojeného konfliktu není v současnosti pravděpodobné, íránská armáda by ale měla být připravená a ostražitá. Podle agentury Reuters to v neděli zástupcům íránských vzdušných sil řekl íránský nejvyšší duchovní ajatolláh Alí Chameneí. Íránské ministerstvo obrany už v sobotu informovalo, že plánuje vylepšit výkonnost svých balistických raket i střel s plochou dráhou letu.

"Ajatolláh Chameneí zdůraznil, že na základě politických úvah není pravděpodobné, že by vypukl válečný konflikt, doplnil ale, že ozbrojené síly musejí být ostražité... a musejí zvýšit své kapacity pokud jde o personál i vybavení," uvedla oficiální webová stránka nejvyššího duchovního vůdce islámské republiky.

Už v sobotu státní agentura IRNA s odvoláním na ministerstvo obrany informovala, že Teherán plánuje vylepšit výkonnost svých balistických raket i střel s plochou dráhou letu. Chce též pořídit stíhačky nové generace a ponorky. Írán dlouhodobě tvrdí, že jeho raketový program má pouze obrannou funkci, a odmítá o něm vyjednávat, jak požadují USA a Evropa.

Írán v roce 2015 se Spojenými státy, Francií, Británií, Německem, Čínou, Ruskem a EU podepsal dohodu o omezení svého jaderného programu, která dočasně snížila dlouhodobé napětí mezi touto blízkovýchodní zemí a Západem. Americký prezident Donald Trump však letos v květnu oznámil, že USA od dohody odstupují a minulý měsíc zavedl Washington proti Íránu nové sankce. Teherán a Washington si od té doby opět vyměňují ostrá slova.

Íránský prezident Hasan Rúhání v červenci uvedl, že "Amerika by měla vědět, že válka s Íránem je matkou všech válek". Trump následně varoval před "následky, jakým v dějinách čelil dříve jen málokdo", pokud Írán Spojené státy ohrozí. Velitel íránských revolučních gard Kásem Solejmání v reakci na to varoval, že jeho vojáci jsou na střet s USA připraveni.

