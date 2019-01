IS kontroluje na východě Sýrie už jen malé území

Teroristická organizace Islámský stát (IS) má na východě Sýrie pod kontrolou už jen asi deset kilometrů čtverečních území, informovala agentura AFP s odvoláním na Syrskou organizaci pro lidská práva (SOHR), která dění v oblasti monitoruje z Londýna. Ve zbytku Sýrie i v Iráku byl už IS více méně poražen.

"Asi 4900 lidí, většinou žen a dětí, včetně 470 džihádistů opustilo od pondělka území ovládaná IS v provincii Dajr az-Zaur," řekl v úterý AFP mluvčí SOHR. Podle něj byli odvezeni na území kontrolovaná arabsko-kurdskou koalicí Syrské demokratické síly (SDF). Právě díky této koalici, podporované mezinárodními silami, se podařilo IS z rozsáhlých území v Sýrii vytlačit.

V posledních týdnech dobyla SDF z rukou IS v provincii Dajr az-Zaur několik měst a obcí, včetně města Hadžín, které bylo poslední větší baštou IS v Sýrii. Uvedla v úterý SOHR s tím, že v této provincii mají IS pod kontrolou už jen asi deset kilometrů čtverečních u iráckých hranic.

Ofenzivu proti bojovníkům z IS zahájily SDF v září 2017, několikrát ji ale musely přerušit kvůli turecké invazi na severu Sýrie. Tam Ankara vyslala své jednotky v obavě z rostoucího vlivu Kurdů v regionu u svých hranic. Hlavní součástí SDF jsou totiž kurdské milice YPG.

Radikálové z IS začali zabírat rozsáhlé oblasti na severu Iráku a Sýrie v roce 2014 a na dobytých územích násilím prosazovali svůj přísný výklad islámského práva šaría. V jisté době ovládali skoro polovinu Sýrie a asi třetinu Iráku. V Iráku byl IS poražen v roce 2017, v Sýrii jsou zbytky jeho členů právě ještě na východě země.