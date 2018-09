Islámský stát přepadl syrské vojáky a jejich spojence

Nejméně 21 příslušníků syrské armády a spojeneckých sil přišlo o život, když je přepadli členové teroristické organizace Islámský stát (IS) v poušti v provincii Suvajda. S odkazem na úterní sdělení exilové Syrské organizace pro lidská práva (SOHR) o tom informovala agentura AFP.

Incident se stal v pondělí pozdě večer v pouštní oblasti Tulúl as-Safá, asi sto kilometrů jihovýchodně od Damašku. Jde o poslední místo v této části země, kde IS působí.

O život podle SOHR při střetu syrských provládních vojsk s radikály přišlo také osm džihádistů. SOHR situaci v Sýrii dlouhodobě sleduje z Británie a tvrdí, že má v terénu své informátory.

Syrská státní agentura SANA dnes informovala, že armáda prezidenta Bašára Asada v poušti na východě provincie Suvajda ostřelovala a bombardovala pozice IS.

V provincii Suvajda, kterou má pod kontrolou syrská vláda, se zintenzivnily boje dvacátého pátého července, když bojovníci IS provedli sérii koordinovaných útoků. O život přišlo více než dvě stě padesát lidí. Teroristická skupina tehdy zároveň unesla asi třicet lidí jako rukojmí, včetně dětí ve věku od sedmi do patnácti let. Nejméně dvě osoby od té doby zemřely.

Devatenáctiletému studentovi teroristé sťali hlavu a zveřejnili videozáznam, šedesáti pěti letá žena zemřela kvůli blíže neupřesněným zdravotním problémům.

Provincie Suvajdá je obydlena převážně drúzy, kteří jsou podobně jako alávité prezidenta Asada šíitskou sektou. Tvoří asi pět procent z celkem dvacet tři milionů Syřanů a žijí i v sousedním Libanonu a v Izraeli.