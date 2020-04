Itálie se chystá rušit opatření kolem koronaviru

Itálie připravuje plán na postupné rušení omezení přijatých v souvislosti s epidemií koronaviru. Deníku La Repubblica to řekl ministr zdravotnictví Roberto Speranza s tím, že by zatím bylo nezodpovědné slibovat datum, kdy se země vrátí do normálu.

Šíření nákazy v Itálii, která je s 15 362 oběťmi nejhůře zasaženou zemí na světě, se již pravděpodobně zpomaluje. V sobotu tam bylo registrováno 681 případů úmrtí na nemoc covid-19, což bylo nejméně za skoro dva týdny. Nových 4805 případů nákazy bylo ale mírně víc, než oznámily úřady v pátek, kdy evidovaly 4585 nově potvrzených nakažených. Celkově má Itálie 124 632 nakažených.

V hospodářských kruzích i mezi obyvatelstvem podle agentury DPA roste netrpělivost a mrzutost nad restriktivními opatřeními, které jsou v platnosti už od 13. března. Italská média v uplynulých dnech uvedla, že vláda se chystá umožnit návrat do práce pracovníkům v omezeném počtu odvětví.

Kabinet podle Speranzy zachová omezující opatření týkající se sociálních kontaktů. Hodlá také masivně zvýšit testování na koronavirus a vytvořit podmínky, které by umožňovaly léčit pacienty doma a ne v nemocnicích. Rovněž by měl být rozšířen počet nemocnic, které zvládnou léčbu plicního onemocnění covid-19, které koronavirus způsobuje. Italové by měli nadto dostat k dispozici aplikaci, která by umožňovala nakažené léčit na dálku.

"Nebudeme schopni v žádný konkrétní den říci: 'je to celé pryč'," uvedl Speranza s tím, že úkolem vlády je vytvořit takové podmínky, aby se "s virem dalo žít", dokud nebude k dispozici vakcína.