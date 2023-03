Izraelský ministr: Palestinci nemají právo na svou zemi, protože nejsou národ

Palestinci nemají právo na svou zemi, protože žádný palestinský národ neexistuje. Prohlásil to v neděli ve Francii na soukromé židovské akci izraelský ministr financí Bezalel Smotrič, který stojí v čele krajně pravicové strany Náboženský sionismus. Podle něj je palestinský národ "výmysl" z doby před zhruba sto lety, informoval v pondělí server The Times of Israel.

"Podle mezinárodního práva se národ definuje tím, že má svou historii, kulturu, jazyk, měnu a vedení. Kdo byl první palestinský král? Jaký je palestinský jazyk?" prohlásil v Paříži Smotrič. "Vymysleli si fiktivní národ v zemi izraelské, aby mohli bojovat proti sionistickému hnutí," dodal. "Přestaňte bojovat proti Státu Izrael, prohrajete," řekl také Smotrič.

Stát Izrael vznikl v roce 1948 na základě rezoluce OSN, která počítala se vznikem dvou států - židovského a arabského. Den po vyhlášení Státu Izrael vypukla izraelsko-arabská válka, protože arabské státy s plánem OSN nesouhlasily, kritizovaly mimo jiné velikost území židovského státu. Během této války (1948-1949) bylo vyhnáno z domovů na 700 tisíc Palestinců. Po šestidenní válce v roce 1967, kdy Izrael obsadil Pásmo Gazy, Západní břeh Jordánu a východní Jeruzalém, uprchlo ze země další přes 300 tisíc Palestinců.

Smotrič proslul řadou kontroverzních výroků na adresu Palestinců, ale i neortodoxních židů a také komunity LGBT+. Tento měsíc si vysloužil kritiku i od premiéra Benjamina Netanjahua za vyjádření na adresu vesnice Huvára na okupovaném Západním břehu, když řekl, že je třeba "ji vyhladit". Tato obec se stala koncem února dějištěm násilností, označovaných mnohými za pogrom, při nichž desítky židovských osadníků zapalovaly Palestincům domy a auta. Spouštěčem útoku bylo zabití dvou Židů palestinským radikálem. Za výrok o vyhlazení Huváry se Smotrič posléze omluvil; učinil tak při návštěvě USA druhý březnový víkend, kde proti jeho přítomnosti protestovalo několik stovek amerických Židů.

Smotrič dostal v koaliční vládě Benjamina Netanjahua také na ministerstvu obrany nově zřízenou funkci ministra, která mu dává pravomoce nad civilní správou více než poloviny okupovaného Západního břehu. Může tak zasahovat i do výstavby židovských osad, což je jedna z hlavních překážek pro mírové řešení izraelsko-palestinského konfliktu. Smotrič prosazuje jejich rozšiřování.