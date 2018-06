Jak šel čas s Trumpem a Kimem. Jsou jako Tom a Jerry

V úterý 12. června by se v Singapuru měli sejít šéf Bílého domu Donald Trump a severokorejský vůdce Kim Čong-un. Pokud se tak stane, bude to vůbec první schůzka amerického prezidenta s nejvyšším představitelem KLDR. Předpokládá se, že hlavním tématem rozhovorů bude ukončení severokorejského jaderného programu. Oba vrcholní představitelé by mohli jednat také o podpisu mírové dohody, která by nahradila smlouvu o příměří, jíž skončila korejská válka z let 1950-1953.

Trump a Kim byli donedávna zapřisáhlými nepřáteli, kteří si navzájem hrozili jadernými útoky a častovali se množstvím urážek. Ve svém letošním novoročním projevu Kim varoval USA, že má stále na stole jaderné odpalovací tlačítko a může kdykoli zahájit útok na Spojené státy. Trump mu vzkázal, že má v Bílém domě "mnohem větší a mocnější" jaderný knoflík. Americký prezident rovněž opakovaně nazval Kim Čong-una "rakeťákem" s odkazem na pokračující severokorejské raketové a jaderné testy, zatímco Kim o Trumpovi prohlásil, že je "choromyslný". Někdy jejich slovní přestřelky trošku připomínaly legendární animovaný seriál Tom a Jerry, kdy si kocour s myšákem neustále dělali naschvály. Nyní jsou ale blízko k tomu, že zakopou válečnou sekyrou a začnou se konečně chovat jako státníci.

V novoročním projevu dal Kim naději na zlepšení napjatých vztahů na Korejském poloostrově a nabídl Jižní Koreji vzájemné sblížení, což vyústilo v jeho dubnové setkání s jihokorejským prezidentem Mun Če-inem. V březnu nabídl Kim setkání také Trumpovi a ten jeho návrh přijal. Nad summitem ale dlouho visely otazníky. Nejprve Pchjongjang hrozil, že schůzku zruší kvůli každoročnímu společnému vojenskému cvičení USA a Jižní Koreje, pak zase summit odřekl Trump kvůli nepřátelským postojům KLDR. Nakonec ale Bílý dům oznámil, že se summit přece jen konat bude. Vzhledem k nevyzpytatelnosti obou vůdců ovšem stále není jisté, že si Trump s Kimem v úterních devět hodin místního času (3.00 SELČ) v hotelu Capella na singapurském ostrově Sentosa skutečně potřesou rukama.

Americká vláda opakovaně zdůrazňuje, že od Severní Koreje očekává úplné, nezvratné a ověřitelné jaderné odzbrojení. V případě, že na to Pchjongjang přistoupí, jsou Spojené státy ochotny poskytnout Severní Koreji požadované bezpečnostní záruky a nakonec i uvolnit sankce. Trump ale před odletem do Singapuru připustil, že nadcházející summit bude jen začátkem plánovaného procesu likvidace severokorejských jaderných zbraní, který potrvá delší dobu.

Trumpův instinkt

Trump se také před odletem nechal slyšet, že se při jednání s Kimem bude řídit především svým instinktem a že hned během první minuty pozná, zda to Severokorejci myslí s denuklearizací vážně. Pokud se summit nebude vyvíjet dobře, je připraven odejít. V opačném případě chce pozvat Kima do Spojených států.

Obě země již před summitem učinily některá vstřícná gesta. V dubnu Kim Čong-un oznámil pozastavení jaderných a raketových zkoušek. V květnu KLDR za účasti zahraničních novinářů údajně zlikvidovala své hlavní jaderné testovací středisko. Pchjongjang rovněž propustil trojici Američanů, kteří byli v Severní Koreji vězněni.

Ze strany Trumpa je podle analytiků největším ústupkem skutečnost, že je ochoten osobně se sejít se severokorejským diktátorem. Analytici ale varují, že by summit neměl být předčasně vyzdvihován jako zvrat v americko-severokorejských vztazích a v procesu denuklearizace Korejského poloostrova. Poukazují přitom na sliby KLDR o zmrazení jaderného programu z minulosti, po nichž země zase vývoj nukleárních zbraní obnovila.

Jedním z mála konkrétních výsledků summitu by podle expertů mohl být podpis mírové dohody, která by oficiálně ukončila korejskou válku z 50. let, jež skončila pouze příměřím. Pchjongjang v minulosti opakovaně žádal uzavření mírové dohody se Spojenými státy, protože právě ony jsou přímým signatářem smlouvy o příměří. Tu podepsali 27. července 1953 v Pchanmundžomu generálplukovník americké armády Kelly Harrison jako reprezentant společného velitelství jednotek OSN a severokorejský generál Nam Il jako představitel Korejské lidové armády a Čínské dobrovolnické armády.