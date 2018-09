Japonsko bojuje s ničivým tajfunem. Počet obětí stále vzrůstá

Tajfun Jebi si v Japonsku vyžádal už devět mrtvých. Informovaly o tom ve středu tiskové agentury. V úterý úřady hovořily o šesti obětech. Více než 340 lidí bylo při nejsilnější bouři v zemi za posledních 25 let zraněno. Zhruba 1,3 milionu domácností se ocitlo bez elektřiny.

Tajfun, který přinesl silné srážky, je poslední z řady bouří, které letos v létě zasáhly Japonsko. Zhruba 3 tisíce lidí muselo noc na středu strávit na mezinárodním letišti Kansai v západní provincii Ósaka. Letiště je zbudováno na umělém ostrově a bylo částečně zaplaveno. I ve středu zůstává letiště uzavřeno; zrušeno bylo 162 letů. Letiště by se přitom mohlo znovuotevření dočkat během několika dnů až jednoho týdne, informoval deník Jomiuri šimbun.

Do mostu, který spojuje letiště s pevninou, narazil v úterý kvůli silnému větru námořní tanker a poškodil ho. Tanker byl prázdný, takže další škody nevznikly a také 11 lidí na palubě vyvázlo bez zranění.

Japan's deadly typhoon is the worst in 25 years https://t.co/45z6Ivveea @ReutersTV pic.twitter.com/Yge7cgCjGQ

Jedenadvacátý tajfun této sezony poničil také mnoho domů a narušil železniční dopravu. Uprostřed víru dosahuje vítr rychlosti až 216 kilometrů za hodinu.

Tajfun Jebi - jehož název znamená v korejštině vlaštovka - udeřil na pevninu na nejmenším z hlavních japonských ostrovů Šikoku v úterý kolem poledne místního času (05.00 SELČ). O několik hodin později se prohnal kolem západního pobřeží největšího japonského ostrova Honšú a zamířil dál na sever.

The strongest typhoon to make landfall in Japan in 25 years hit the country today, causing storm surges and lashing buildings with heavy wind and rain https://t.co/a8tGyTdfA7 pic.twitter.com/lFusfQBe5j