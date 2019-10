Japonsko má oficiálně nového císaře, nechyběl ani Babiš

Nový japonský císař Naruhito byl oficiálně uveden na trůn. Při slavnostní ceremonii se zavázal plnit povinnosti v roli symbolu státu v souladu s japonskou ústavou. Na obřadu, jehož se podle agentury Kjódó účastní asi 2 tisíce hostů ze více než 190 zemí, zastupuje Česko premiér Andrej Babiš.

Devětapadesátiletý Naruhito už letos prvního května převzal panovnické povinnosti od svého otce Akihita, který ze zdravotních důvodů abdikoval. Stal se tak 126. císařem nejstarší vládnoucí dynastie světa. Oficiální předání moci bylo ale završeno až dnes sérií rituálních obřadů.

Kvůli tajfunu Hagibis, který Japonsko zasáhl před týdnem a vyžádal si více než 80 mrtvých a deset pohřešovaných, se vláda rozhodla odložit na listopad jednu z hlavních částí slavnostního obřadu - průvod, v němž má jet císařský pár v otevřeném voze a představit se tak veřejnosti.

Ahead of the auspicious occasion of the Ceremony of the Enthronement of His Majesty the Emperor on October 22, authorities have been preparing tenaciously. Learn more about the ceremony and other ceremonies of the accession to the throne: https://t.co/5gPWoaoC3t pic.twitter.com/EyRKLyV9uw