Japonsko řeší Fukušimu. Vypustí radioaktivní vodu do moře?

Japonská elektrárenská společnost TEPCO bude možná muset vypustit radioaktivní vodu z poškozené jaderné elektrárny Fukušima do oceánu, protože ji zanedlouho nebude mít kde skladovat. Podle agentury Reuters to v úterý prohlásil ministr životního prostředí Jošiaki Harada.

V elektrárně se nashromáždilo více než milion tun kontaminované vody, která byla použita pro ochlazování jader reaktorů elektrárny poničené v roce 2011 zemětřesením a vlnou tsunami.

"Jedinou možností bude vypustit tuto vodu do moře," řekl na úterní tiskové konferenci ministr Harada. "Bude o tom samozřejmě diskutovat celá vláda, ale já to vidím takto," dodal.

Japonský kabinet čeká na zprávu expertů, než se rozhodne, jakým způsobem se radioaktivní vody ve Fukušimě zbavit. Mluvčí japonské vlády Jošihide Suga označil vyjádření ministra životního prostředí za "jeho osobní názor".

Firma TEPCO uvedla, že nádrže na skladování radioaktivní vody budou do roku 2022 plné. Pokud by vláda povolila vypuštění části kontaminované vody do oceánu, rozhořčila by tím nepochybně rybáře i sousední země, jako je Jižní Korea. Ta si už minulý měsíc předvolala vysokého představitele japonského velvyslanectví, aby objasnil, jaké plány s vodou z Fukušimy Tokio má.

Podle agentury Reuters pobřežní atomové elektrárny běžně vypouštějí do oceánu vodu, která obsahuje tritium, což je radioaktivní izotop vodíku, který je náročné oddělit a který je považován za relativně neškodný. Firma TEPCO nicméně minulý měsíc přiznala, že voda v nádržích ve Fukušimě je kromě tritia kontaminována i dalšími látkami.

"Japonská vláda musí přijmout jediné ekologicky přijatelné řešení této krize, a tím je dlouhodobé skladování kontaminované vody a její čištění od radioaktivních látek, včetně tritia," uvedl podle agentury Reuters Shaun Burnie, který působí jako jaderný expert v německé pobočce hnutí Greenpeace.

Zemětřesení o síle devíti stupňů a následná vlna tsunami si v březnu 2011 vyžádaly v Japonsku téměř 19 000 obětí a způsobily největší nukleární neštěstí ve světě od havárie v ukrajinském Černobylu v roce 1986. Přírodní katastrofa vyřadila ve Fukušimě z provozu chladicí systémy elektrárny, jádra tří reaktorů se roztavila a do vzduchu, půdy a do moře se uvolnily radioaktivní částice. Únik radiace ve Fukušimě si vynutil evakuaci zhruba 160 000 lidí.