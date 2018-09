Japonský záchranář: Pod bahnem jsou stále lidé

Už na 16 se vyšplhal počet obětí silného zemětřesení, které ve čtvrtek brzy ráno místního času zasáhlo severní japonský ostrov Hokkaidó. Japonský premiér Šinzó Abe bilanci potvrdil s tím, že mnoho dalších lidí bylo zraněno a po 26 osobách se stále pátrá. Podle zpravodajského serveru BBC je stále přibližně 1,6 milionu obyvatel ostrova bez elektřiny.

Epicentrum otřesů o síle 6,7 stupně se nacházelo jihovýchodně od města Sapporo. Otřesy vycházely z hloubky asi 40 kilometrů. Japonsko tak zasáhla druhá živelná pohroma v rychlém sledu poté, co tajfun Jebi v první polovině týdne připravil o život nejméně 11 lidí.

Snad nejhorší byla po otřesech situace v několikatisícovém městečku Acuma, kde silnice a domy zůstaly pohřbené po masivních sesuvech půdy. "Máme informace, že pod bahnem jsou stále lidé, takže pracujeme bez ustání, ale jejich záchrana je náročná," řekl státní vysílací společnosti NHK jeden ze záchranářů v Acumě.

