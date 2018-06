Kim chce oživit ekonomiku KLDR a do země přivést McDonald's

Moon Chung-in, speciální poradce jihokorejského prezidenta Mun Če-ina, prozradil, že severokorejský vůdce Kim Čong-un je ochoten oživit ekonomiku své země tím, že dovolí vstup americkým investicím. Údajně to měl říct na dubnové večeři jihokorejskému protějšku. Informoval o tom server Daily Mail.

Diktátorský režim Severní Koreje měl na večeři se zástupci z jižní části Korejského poloostrova vyjádřit svůj záměr na zmodernizování ekonomiky a snahu stát se "normální zemí".

Jako jeden z možných kroků k tomu měl Kim uvést, že chce do své země přitáhnout americké investory. Konkrétně naznačil vstup fastfoodového řetězce McDonald's nebo výstavbu Trump Tower.

"Chtějí být normální zemí, normálním státem, který Spojené státy uznávají. Vítají americké sponzory a mnohovrstvá konsorcia, která by mohla do Severní Koreje přijít," prozradil poradce jihokorejského prezidenta. Jako konkrétní investory pak označil právě McDonald's a Trump Tower.

To je ovšem za současné situace prakticky nemožné, a to kvůli ekonomickým sankcím, jež jsou na KLDR uvaleny. Nicméně minulý měsíc ministr zahraničí Mike Pompeo naznačil, že USA jsou připraveny nabídnout Severní Koreji určité finanční jistoty a bohaté investice, pokud se vzdají svého jaderného arzenálu.

To doposud Pchjongjang rázně odmítal a vnímal jaderné zbraně jako zásadní ochranu svého režimu. Po dubnovém summitu s Moonem se však Kim zavázal ke společnému cíli, který má vést k úplné denuklearizaci Korejského poloostrova.

USA pomohu "se vším"

Pompeo naznačil, že investice USA by se do diktátorské země dotkly energetiky, infrastruktury, moderních technologií a zemědělství, pokud by došlo k dohodě o zničení jaderného arzenálu.

"V Severní Koreji potřebují obrovské množství elektřiny. Pracovali bychom s nimi na rozvoji infrastruktury a na všem, co běžný severokorejský občan potřebuje včetně kvalitního zemědělství, aby mohl jíst maso a vést zdravý život," sdělil ministr, který se s Kimem osobně sešel už dvakrát a popsal ho jako dobře informovaného ohledně dění v západním světě.