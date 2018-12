Kim se prý chystá do Soulu. Navštívit by ho mohl ještě letos

Jihokorejská média v posledních dnech čile spekulují o možné návštěvě severokorejského vůdce Kim Čong-una v jihokorejské metropoli Soulu. Podle několika jihokorejských listů by mohl Kim do Soulu zavítat ještě před koncem letošního roku. Od korejské války z let 1950-53 žádný vůdce KLDR v Jižní Koreji nebyl, napsala agentura AP.

Vůdci Severní a Jižní Koreje se zatím sešli na pěti summitech, ve třech případech šlo o schůzku Kim Čong-una a jihokorejského prezidenta Mun Če-ina v letošním roce. Všechna tato setkání se však odehrála buď v demilitarizovaném pásmu na hranici mezi oběma Korejemi, nebo v metropoli KLDR Pchjongjangu, připomněla agentura AP.

Na posledním, zářijovém summitu však jihokorejský prezident Mun pozval Kima na návštěvu Soulu a ten tuto nabídku přijal. Bývalý jihokorejský ministr pro sjednocení Čong Se-hjon nyní v rozhlasovém interview uvedl, že severokorejský vůdce s největší pravděpodobností přicestuje do hlavního města Jižní Koreje 18. prosince, tedy den po výročí smrti svého otce a předchůdce v čele KLDR Kim Čong-ila.

"Kim Čong-un si udělal ve druhé polovině prosince třídenní volno a tento čas využije k historické návštěvě Soulu," prohlásil podle listu The Daily Telegraph jihokorejský exministr Čong Se-hjon. Čong rovněž vyjádřil přesvědčení, že obě vlády již tajně návštěvu připravují.

Jihokorejský prezidentský Modrý dům zmíněný termín odmítl potvrdit a uvedl, že Kim může do Soulu přicestovat buď tento měsíc, nebo začátkem příštího roku.

Řada analytiků upozorňuje, že zorganizovat Kimovu návštěvu do konce roku bude extrémně složité a že severokorejský vůdce nemusí být touto myšlenkou právě nadšený. Je téměř jisté, že Kimova návštěva vyvolá v Soulu protesty aktivistů, konzervativních politiků a severokorejských uprchlíků, kteří severokorejský režim viní z porušování lidských práv a z neupřímných slibů ohledně ukončení zbrojních programů. Jihokorejská hlavní opoziční strana požaduje, aby se před vstupem na jihokorejskou půdu Kim nejprve omluvil za útok na jihokorejskou korvetu Čchonan z roku 2010, při němž zahynulo 46 námořníků a z nějž Soul viní KLDR.

Výšlap na posvátnou horu a poté projev v parlamentu

Podle jihokorejského prezidenta Mun Če-ina by však Kimova návštěva Soulu urychlila úsilí zbavit Korejský poloostrov jaderných zbraní a přispěla by zásadním způsobem ke zlepšení vztahů mezi Severní Koreou a Spojenými státy. Severokorejský vůdce Kim a šéf Bílého domu Donald Trump se letos sešli na historickém summitu v Singapuru a nyní se hovoří o možnosti jejich druhého setkání počátkem příštího roku.

Soul je metropolí země, kterou Kim Čong-un do loňského roku hrozil zničit svými jadernými zbraněmi, než se vydal na cestu diplomacie. Jihokorejský prezident Mun Če-in by nepochybně během návštěvy zorganizoval řadu emocionálních akcí, jako společnou návštěvu nejvyšší jihokorejské hory Halla poté, co Mun spolu s Kimem vystoupil letos na severokorejskou posvátnou horu Pektu, na které se podle legend vládnoucích komunistů narodil otec stávajícího vůdce a někdejší hlava státu Kim Čong-il.

Kim by také podle agentury AP mohl přednést projev v jihokorejském parlamentu, podobně jako jihokorejský prezident Mun promluvil na letošním zářijovém summitu před davem 1500 tisíc lidí shromážděných na stadionu v Pchjongjangu.