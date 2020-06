KLDR přerušila komunikační spojení se Soulem

Jihokorejští činitelé se v úterý ráno nedovolali protějškům v Severní Koreji, která avizovala přerušení všech mezikorejských komunikačních linek. Podle agentury Reuters to uvedlo jihokorejské ministerstvo obrany. Neuskutečnil se pravidelný ranní telefonát se styčným úřadem a Severokorejci nereagovali ani na vojenských horkých linkách. Pchjongjang v posledních dnech stupňuje tlak na Soul ve snaze zastavit jihokorejské aktivisty, kteří přes hranici posílají letáky s kritikou severokorejského vůdce Kim Čong-una.

Severní Korea v noci na úterý SELČ oznámila, že počínaje úterním polednem (5.00 SELČ) přerušuje komunikaci skrze politické a vojenské kanály. Podle severokorejské státní tiskové agentury KCNA se jedná pouze o první krok a Severní Korea postupně s jižním sousedem přeruší veškerý kontakt. Pchjongjang podle zpravodajského webu BBC v prohlášení o Jižní Koreji hovořil jako o "nepříteli".

Jihokorejské ministerstvo pro sjednocení zdůraznilo, že pravidelné telefonáty mezi dvěma stranami by měly pokračovat, protože představují základní komunikační kanál. Ministerstvo uvedlo, že bude dál dodržovat dohodnutá pravidla a bude usilovat o mír a prosperitu na Korejském poloostrově. Soul sdělil, že bez odezvy byl už pondělní ranní pokus o spojení se severokorejským styčným úřadem, což se předtím nestalo skoro dva roky. V pondělí odpoledne ale obě strany opět byly v kontaktu.

Podle některých analytiků se Severní Korea snaží vyvolat napětí, aby podpořila vnitřní jednotu země, nebo se chystá k větší provokaci kvůli přetrvávajícím sankcím, které na ni mezinárodní společenství uvalilo za její jaderné a raketové zbrojní programy. Sankce tvrdě doléhají na ekonomiku KLDR, která nyní navíc čelí tlaku kvůli koronavirové krizi, připomíná agentura Reuters. "KLDR je v mnohem horší situaci, než si myslíme," řekl Reuters jihokorejský expert Čchu Če-u. "Domnívám se, že si Severokorejci chtějí od Jihokorejců něco vynutit," dodal.

Přerušení komunikace "je ze strany Pchjongjangu dobře známý postup, který ale může být nebezpečný", napsal na twitteru Daniel Wertz z Národního výboru pro KLDR, který sídlí v USA. "Pravidelné komunikační kanály jsou nejvíc potřeba v době krize. KLDR je odstřihuje, aby vytvořila atmosféru napětí," dodal.



Zastavení letákové kampaně

Sestra severokorejského vůdce Kim Jo-čong už minulý týden pohrozila, že KLDR vypoví vojenskou dohodu s Jižní Koreou z roku 2018, jejímž cílem bylo zmírnit napětí na hranici mezi oběma státy. Kim také varovala, že nechá uzavřít styčný úřad, který na hranici vznikl. Pchjongjang k těmto krokům podle Kim přistoupí, pokud aktivisté z jihu nepřestanou posílat letáky přes korejsko-korejskou hranici. Jihokorejská vláda v reakci uvedla, že plánuje nový zákon, který by posílání letáků s kritikou severokorejského diktátora zakázal.

Jihokorejští aktivisté, mezi nimiž je řada severokorejských uprchlíků, upevňují letáky na balony, které posílají přes demilitarizovanou zónu oddělující obě země. V letácích odsuzují Kim Čong-una mimo jiné za porušování lidských práv a za jaderný zbrojní program. Podle pondělní zprávy severokorejské státní tiskové agentury KCNA jednají jihokorejské úřady nezodpovědně, když dovolují uprchlíkům z KLDR urážet důstojnost severokorejského vedení.

Severní a Jižní Korea zůstávají od války z let 1950-1953 technicky ve válečném stavu, protože konflikt skončil jen příměřím, nikoliv podpisem řádné mírové smlouvy. Nejvyšší představitelé obou zemí se v roce 2018 sešli na třech summitech a slíbili, že budou pracovat na úplném odstranění jaderných zbraní z poloostrova. Od té doby ale mezikorejské vztahy výrazně ochladly. Sestra severokorejského diktátora minulý týden rovněž pohrozila, že KLDR definitivně ukončí projekty spolupráce mezi Severní a Jižní Koreou. To se týká především společné průmyslové zóny Kesong ležící na severokorejské straně hranice a turistických zájezdů do severokorejského letoviska v Diamantových horách.