KLDR propustila Jihokorejce, který nezákonně překročil hranice

Severní Korea propustila jihokorejského občana, které zadržela v červenci po překročení společné hranice mezi oběma státy. Informovalo o tom jihokorejské ministerstvo pro sjednocení. Osvobozeným vězněm je 34letý muž jménem So, který byl zatčen poté, co "nelegálně" vstoupil minulý měsíc do KLDR, upřesnilo ministerstvo. Soul propuštění ocenil jako "humanitární gesto".

Jihokorejské úřady nyní muže vyslýchají, aby zjistily důvody jeho přechodu hranice.

Soul dlouhodobě naléhá na Severní Koreu, aby propustila na svobodu a vrátila do vlasti dalších šest Jihokorejců, kteří jsou v KLDR zadržováni již několik let. Podle ministerstva pro sjednocení je propuštění Soa pozitivním signálem.

V květnu Pchjongjang propustil tři Američany vězněné v KLDR; tento krok byl interpretován jako vyjádření dobré vůle před červnovým summitem severokorejského vůdce Kim Čong-una a amerického prezidenta Donalda Trumpa.

Po osvobození Američanů vydal zvláštní pověřenec OSN pro lidská práva v Severní Koreji Tomás Ojea Quintana prohlášení, v němž vyzval rovněž k propuštění Jihokorejců. Jsou mezi nimi mimo jiné křesťanští misionáři Kim Čung-uk, zatčený v říjnu 2013, a Kim Kuk-kje a Čche Čchon-kil, kteří jsou v Severní Koreji zadržováni od roku 2014.