KLDR propustila tři vězněné Američany, přiveze je Pompeo

Severní Korea propustila tři vězněné Američany, ti se teď vracejí do vlasti spolu s šéfem americké diplomacie Mikem Pompeem. Na Twitteru to ve středu napsal americký prezident Donald Trump. Všichni propuštění jsou podle všeho v dobrém zdravotním stavu, napsal prezident.

"Ministr Pompeo a jeho 'hosté' (tři propuštění Američané) přistanou na letecké základně Andrews v 02.00 ráno (čtvrtek 08.00 SELČ). Přijdu je osobně přivítat," napsal na twitteru Trump.

Secretary Pompeo and his "guests” will be landing at Andrews Air Force Base at 2:00 A.M. in the morning. I will be there to greet them. Very exciting!