Koalice pokročila v bojích proti IS v Sýrii

Bojovníci arabsko-kurdské koalice podporovaní Spojenými státy pokročili na dvou frontách v bojích proti ozbrojencům z Islámského státu (IS) ve východní Sýrii. Radikálové se snaží jejich postup zpomalit využitím ostřelovačů a nastražených výbušnin. Informoval o tom mluvčí Syrských demokratických sil (SDF) Mustafa Bálí. Poslední oblast, kterou islamisté ovládají, je vesnice Baghúz na východě země.

Mustafa Bálí na twitteru uvedl, že tvrdé boje se odehrávají zejména v oblasti východního břehu řeky Eufrat. Nad místem střetů přelétávaly dva vrtulníky a byly slyšet hlasité exploze, nejspíš v souvislosti s nálety koaličních letadel.

Arabsko-kurdská koalice v pátek oznámila, že obnovila operaci s cílem osvobodit i poslední část území, kterou ovládá Islámský stát. Z oblasti byly evakuovány tisíce civilistů.

Místní zdroje odhadují, že na malém území v Baghúzu, pod nímž je řada jeskyní a tunelů, zůstaly řádově stovky radikálů z IS. Vojenská operace proti nim byla minulý měsíc přerušena právě kvůli evakuacím civilního obyvatelstva. Jenom minulý týden oblast podle OSN opustilo na 13 tisíc lidí.

Koalice SDF oznámila zahájení konečného útoku proti IS krátce poté, co Bálí popřel čtvrteční výrok amerického prezidenta Donalda Trumpa, podle něhož boje už skončily a SDF dobyla 100 procent území dříve ovládaného IS. Trump už koncem loňského roku řekl, že považuje boj proti IS za skončený a že ze Sýrie stáhne všechny americké vojáky v počtu dvou tisíc. Působí tam jako poradci a školitelé SDF. Nedávno nicméně Spojené státy oznámily, že v Sýrii i po stažení vojsk nechají asi čtyři sta svých vojáků.