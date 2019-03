Koalice popřela Trumpův výrok o porážce Islámského státu

Arabsko-syrská koalice SDF, která ve východní Sýrii bojuje proti zbylým členům samozvaného Islámského státu (IS), očekává další tvrdý boj. Podle jejího mluvčího Mustafy Bálího jsou v Baghúzu u irácké hranice stále bojovníci IS. Jeho sdělení odporuje čtvrtečnímu výroku amerického prezidenta Donalda Trumpa, podle kterého boje už skončily a SDF už dobyla 100 procent území, které předtím ovládali bojovníci IS.

Bálí podle agentury Reuters prohlásil, že členové IS jsou stále v Baghúzu a nevzdali se. "Nezaútočíme na tuto vesnici a neohlásíme, že jsme ji osvobodili, dokud se nepotvrdí, že odešli všichni civilisté," sdělil Bálí.

Evakuace civilistů trvá už několik dní, na rozhodující úder se stále čeká. Trump už koncem loňského roku řekl, že považuje boj proti IS za skončený a že ze Sýrie stáhne všech 2 tisíce amerických vojáků. Působí tam jako poradci a školitelé SDF. Nedávno ale Spojené státy ohlásily, že v Sýrii nechají asi 400 svých vojáků. Rusko a Sýrie však vyzvaly Washington, aby vojáky stáhl.