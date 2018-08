Konec černého trhu. Směnárny v Íránu jsou opět v provozu

V Íránu se po pětiměsíčním uzavření znovu otevřely směnárny, i když v Teheránu některé nevyvěsily kurzy. Agentura AP získala od dvou směnárníků informaci, že ráno se dolar na černém trhu prodával za 93 tisíc ríjálů. Oficiální kurz je přitom 42 tisíc ríjálů za dolar. Írán v pondělí oznámil, že směnárny budou otevřeny navzdory obnovení amerických sankcí, které Washington začal uplatňovat v úterý.

V první vlně postihnou obchodování s dolary, automobilový sektor, nákup komerčních letadel a obchod s kovy včetně zlata. V listopadu pak bude následovat další série, která se bude týkat ropného sektoru a centrální banky.

Íránská ekonomika se začala pomalu zotavovat po letech sankcí po roce 2015, kdy Teherán podepsal mezinárodní dohodu o omezení svého jaderného programu. Výměnou za to byly zrušeny sankce proti němu. Za USA dohodu vyjednala minulá administrativa, ta současná dohodu od počátku kritizovala a v květnu od ní prezident Donald Trump odstoupil. V úterním tweetu napsal, že mu jde jedině o světový mír a že kdokoli bude obchodovat s Íránem, nebude obchodovat s USA.

The Iran sanctions have officially been cast. These are the most biting sanctions ever imposed, and in November they ratchet up to yet another level. Anyone doing business with Iran will NOT be doing business with the United States. I am asking for WORLD PEACE, nothing less!