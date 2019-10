Konflikt v Sýrii: Rusové jsou v pohybu, již překročili Eufrat

Ruské jednotky, které vstoupily tento týden do konfliktu na severu Sýrie, ve středu překročily řeku Eufrat a směřují na východ. V úterý Rusové hlídkovali u Manbidže, který je západně od řeky, a oddělili syrské vojáky od tureckých. Exilová Syrská organizace lidských práv (SOHR) oznámila, že nyní Rusové překročili řeku a dostali se k pohraničnímu městu Kobani. Postupují společně s arabsko-kurdskou koalicí SDF.

Členové koalice se v neděli dohodli s Damaškem a syrská armáda se pak začala přesunovat na sever do oblastí, v nichž Turecko 9. října zahájilo ofenzívu s cílem vybudovat podél hranice zónu pro bezpečný návrat uprchlíků. USA usnadnily Ankaře rozhodování tím, že stáhly své vojáky z oblastí, kde Američané do té doby hlídkovali po boku Kurdů. SDF, která pomohla porazit islámské radikály, nyní čelí turecké vojenské mašinérii a jejím spojencům z řad syrských povstalců. Syrská armáda se v úterý dostala do Manbidže a Rusové zaujali pozice mezi ní a Turky a protureckými milicemi.

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan prohlásil, že vstup armády syrského prezidenta Bašára Asada do Manbidže nepovažuje za negativní, ale v oblasti podle něj nesmějí působit kurdští bojovníci, které Erdogan označuje slovem "teroristé". Prezident dodal, že většina obyvatelstva v Manbidži jsou Arabové a mnozí z nich žádali Turecko, aby je chránilo.

Turecká ofenzíva pokračuje osmým dnem a podle Ankary už bylo zabito nebo zajato 640 kurdských bojovníků. SOHR má informace o více než 70 civilních obětech.

Rusko, které si nepřeje střet syrských a tureckých vojáků, prostřednictvím mluvčího Kremlu Dmitrije Peskova vyjádřilo naději, že turecká ofenzíva bude svým rozsahem odpovídat cíli, jímž je zajištění bezpečnosti.