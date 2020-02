Koronavirus: první úmrtí mimo Čínu, další případy v Německu

Filipíny dnes oznámily první úmrtí v důsledku nového koronaviru mimo Čínu. Obětí je podle filipínského ministerstva zdravotnictví 44letý muž pocházející z čínského města Wu-chan, odkud se nový virus šíří, píše agentura AP.

Nákaza byla potvrzena také u mužovy 38leté partnerky, která pochází rovněž z Wu-chanu. Ta se v současnosti nachází v izolaci v nemocnici ve filipínském hlavním městě Manile. Podle agentury DPA oba přicestovali na Filipíny 21. ledna.

V Číně se již novým koronavirem označovaným 2019-nCoV, který mimo jiné vyvolává horečky či problémy s dýcháním, nakazilo více než 14.000 lidí a přes 300 lidí zemřelo. Mimo Čínu bylo podle agentury DPA zaznamenáno kolem 150 nakažených, až do dneška však nebylo hlášeno žádné úmrtí.

Epidemie infekce se již rozšířila do nejméně 25 zemí, které podnikají vlastní opatření proti dalšímu šíření nákazy a evakuují své občany z Číny. V Česku se nákaza dosud nepotvrdila.

Do České republiky by se dnes mělo vrátit pět Čechů, kteří kvůli šíření nového koronaviru požádali o evakuaci z Číny. Češi dnes po 2:00 SEČ odletěli z Wu-chanu na palubě francouzského letadla do Evropy.

Virus zjištěn u evakuovaných

Německé úřady potvrdily přítomnost nového typu koronaviru u dvou pasažérů, kteří se v sobotu vrátili z čínského města Wu-chan armádním speciálem do Německa. Pacienti byli podle agentury DPA posláni na frankfurtskou univerzitní kliniku. Dosud Německo hlásilo osm nakažených.

Německý vojenský speciál s téměř 130 lidmi přistál v sobotu odpoledne ve Frankfurtu. Většina evakuovaných stráví z preventivních důvodů dva týdny na izolaci v kasárnách na letecké základně Germersheim ve spolkové zemi Porýní-Falc, asi 100 kilometrů jižně od Frankfurtu. Úřady dnes ujistily, že lidem v Germersheimu nehrozí žádné nebezpečí.

"Dotyčné osoby tento nález přijaly vyrovnaně a byly izolovány," uvedly ve společném prohlášení německé letectvo, Německý Červený kříž a město Germersheim," k nově potvrzeným případům.

Už během sobotního letu bylo na palubě německého speciálu izolováno 11 osob, které byly převezeny na frankfurtskou kliniku hned po příletu. U nich zatím nebylo nakažení virem prokázáno.

Své občany z 11milionového Wu-chanu, který je ohniskem epidemie, evakuuje také Francie. Na palubě už druhého k tomu určeného francouzského speciálu, jehož přistání ve Francii se očekává dnes odpoledne, jsou lidé 30 národností, včetně pěti Čechů a dvou Slováků.

Francouzský letoun má po mezipřistání na jihu Francie odletět na belgické vojenské letiště Melsbroek u Bruselu. Čechy by odtud pak měl do vlasti přepravit český vládní speciál. Po příletu do Prahy si české občany vyzvedne pražská záchranná služba a odveze je do Nemocnice na Bulovce.