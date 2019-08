Krokodýl sežral desetiletého chlapce, svrhl ho z lodi

Krokodýl na severu Filipín sežral desetiletého chlapce, který spadl do vody z loďky, na které byl s dalšími dvěma staršími sourozenci. Zbytky jeho těla se našly na druhý den ráno. Jedná se o jeden z několika případů poslední doby, kdy na Filipínách došlo ke střetu člověka s krokodýlem. Informoval o tom server The Independent.

K tragédii došlo poblíž města Balabac. Dítě bylo krokodýlem z lodi patrně svrženo do vody. Otec po něm marně pátral celou noc. Až druhý den v pondělí ráno našel v mangrovech zbytky těla místní rybář, uvedla policie.

Obrovití predátoři jsou v oblasti známí častými útoky na lidi. Jejich přirozené prostředí se vlivem rostoucí ekonomiky a populace Filipín zmenšuje, a tak dochází k častějším kontaktům s člověkem. Dospělý jedinec krokodýla mořského přitom může měřit až šest metrů a vážit přes jednu tunu. Jde o největšího plaza na světě.

"Od roku 2015 jsme v Balabacu neměli ani jeden rok, kdy by nedošlo k žádnému útoku krokodýla. Je to konflikt pramenící z využívání vody," řekl Jovic Pabello, mluvčí vládní rady starající se o ochranu životního prostředí v oblasti Palawan, do níž spadá i město Balabac.

V únoru letošního roku napadl krokodýl ve stejné řece dvanáctiletého chlapce. Šlo takřka o identickou situaci, v tomhle případě ho ale sourozenci zachránili, když se jim pádly podařilo krokodýla přinutit, aby svou oběť pustil.

Největšího krokodýla mořského zatím na Filipínách zaznamenali v roce 2011. Daný jedinec měřil 6,17 metru a trvalo tři týdny, než se ho lovcům podařilo chytit. Na pevninu ho pak tahala stovka lidí. V zajetí dlouho nevydržel, po 18 měsících uhynul.