Kurdská poslankyně drží ve vězení hladovku. Přidávají se další

Přes 160 vězňů, včetně 27 žen, zahájilo v Turecku hladovku, aby vyjádřilo solidaritu s kurdskou opoziční poslankyní Leylou Güvenovou. Ta je ve vězení od loňského ledna a hladovku drží od listopadu proto, že požaduje umožnění návštěv pro lídra kurdských separatistů Abdullaha Öcalana, odsouzeného před lety za vlastizradu. Informovala o tom agentura AP s odvoláním na tureckou opoziční poslankyni Meral Beştaşovou.

Podle Beştaşové je zdravotní stav její kolegyně z Lidové demokratické strany (HDP) Güvenové "kritický". Hladovku drží už 62. druhý den. Podle AP vězni při hladovce v Turecku sice dostávají vitamíny a sladkou vodu, Güvenová ale potřebuje brát léky, které se mají užívat s jídlem.

Čtyřiapadesátiletá Güvenová je obviněna z podněcování k nenávisti kvůli výrokům, jimiž kritizovala tureckou vojenskou operaci na severu Sýrie. Tam Ankara bojuje proti kurdským milicím, protože se obává nárůstu jejich vlivu u hranic, v blízkosti jihotureckých regionů, v nichž vede ozbrojený boj za kurdskou autonomii Strana kurdských pracujících (PKK). Tu považuje turecká vláda, EU i USA za teroristickou organizaci.

