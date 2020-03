Kvůli zákazu vycházení chudí lidé v Indii hladovějí

Indický premiér Naréndra Módí požádal občany o odpuštění kvůli vyhlášenému třítýdennímu zákazu vycházení, v jehož důsledku se mnoho lidí ocitlo bez práce a hladoví. Vláda čelí kritice, že karanténu nařízenou v úterý s cílem zabránit šíření koronaviru předem nenaplánovala a oznámila ji s pouze čtyřhodinovým předstihem. Statisíce migračních dělníků se navzdory zákazu vycházení vydaly zpátky do svých rodných vesnic a vzhledem k tomu, že v Indii nefunguje veřejná doprava, snaží se stovky kilometrů zdolat pěšky, píše zpravodajský server BBC News a agentura Reuters.

"Mnozí se na mě budou zlobit, že musejí zůstávat zavření ve svých domovech. Chápu vaše problémy, ale válka proti koronaviru se jiným způsobem vést nedá. Je to bitva o život a my ji musíme vyhrát," prohlásil v nedělním projevu Módí. V pondělí indická vláda uvedla, že neplánuje zákaz vycházení platný do 15. dubna dále prodlužovat.

Podle vládního nařízení z minulého týdne lidé nesmějí opouštět své domovy, všechny obchody s výjimkou těch s nejnutnějším zbožím byly uzavřeny a veřejná doprava byla zastavena. Indická vláda slíbila chudým občanům podporu, včetně rozdávání hotovosti a jídla zdarma, existují ale obavy, že se tato pomoc nedostane k těm, kteří ji nejvíc potřebují.

Odchod migračních dělníků s rodinami z Dillí, Bombaje a dalších velkých měst na venkov vyvolává velké obavy z dalšího šíření viru. Vláda v neděli vyzvala úřady v jednotlivých indických státech, aby občanům v přesunech zabránily a zřídily při silnicích provizorní přístřešky s přístupem k potravinám a pitné vodě, kde by lidé období do konce zákazu vycházení mohli přečkat.

Podle dostupných údajů zatím není Indie koronavirem postižena tolik jako řada dalších zemí světa. V Indii, jež má 1,3 miliardy obyvatel, byla hlášena asi tisícovka případů nemoci COVID-19 a 29 obětí. Experti se ale obávají, že skutečný počet případů může být mnohem větší, protože Indie patří k zemím, které provádějí nejméně testů na světě.