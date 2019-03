Lidé nám umírali před očima, říkají svědci střelby v mešitě

Ozbrojenec, který střílel v jedné z mešit v novozélandském městě Christchurch, byl oblečený v černém a měl poloautomatickou zbraň, řekl agentuře AP jeden ze svědků, Len Peneha, který žije vedle mešity. Zevnitř budovy slyšel desítky výstřelů a viděl lidi v panice vybíhat ven. Když střelec uprchl, Peneha vešel do mešity a snažil se pomoci. "Všude jsem viděl mrtvé," řekl a dodal, že pětici zraněných poskytl útočiště u sebe doma.

"Nechápu, jak mohl někdo něco takového udělat. Žiju v sousedství už pět let a lidé, kteří navštěvují mešitu, jsou přátelští. Zkrátka to nechápu," uvedl Peneha.

Další ze svědků Carl Pomere řekl televizi ABC, že zrovna projížděl okolo mešity v autě, když střelba začala. "Viděl jsem lidi, kteří prchali, aby si zachránili život. Slyšel jsem rychlou střelbu, jako z poloautomatické pušky. Lidé běželi přímo naproti mně, viděl jsem, jak byli někteří střeleni do zad," dodal.

S kolegy z práce pak vystoupili z vozů a pomáhali zraněným, mezi nimiž byl i muž a jeho pětiletá dcera. "Oba byli postřeleni, nevím, jestli přežili. Lidé nám umírali před očima. Můj kolega Mark držel jednoho muže, říkal mu, že to bude v pořádku, ale zemřel mu v náručí."

Devětatřicetiletý Rahimi Ahmad šel do mešity Al Noor se svým jedenáctiletým synem - jako každý pátek. Hoch si hrál venku, když střelba vypukla. Jeden z věřících chlapce popadl a utekl s ním do bezpečí v jednom z domů v sousedství. Co se stalo s jeho otcem, zatím nikdo netuší, napsal deník The New Zealand Herald. "Chci jen vědět, že je v bezpečí, modlím se a doufám, že zavolá," řekla jeho žena Azila. Její muž pochází z Malajsie a rodina žije ve městě Christchurch už zhruba pět let.

"Řekli nám, že nemáme vycházet, nevím, komu mám zavolat nebo co jiného dělat," zoufá si.

Štěstí měl naopak bangladéšský kriketový tým, který zrovna mířil do mešity Al Noor autobusem, aby se pomodlil přes zápasem. "Unikli jen těsně," řekl agentuře Reuters kondiční trenér mužstva Mario Villavarayen. Hráči jsou podle něj v bezpečí v hotelu, ale jsou v šoku. "Bylo jim řečeno, aby nevycházeli," poznamenal.