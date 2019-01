Lidé prchají před bouří Pabuk. Včetně dvou tisícovek Čechů

Tisíce lidí opouštějí jižní pobřeží Thajska, kam v pátek dorazí tropická bouře Pabuk, jež má zasáhnout i turistické oblasti. Provoz ve vrcholící turistické sezoně začínají omezovat místní letiště a úřady podle agentury Reuters vydaly doporučení pro všechny lodě, aby nevyplouvaly na moře.

Meteorologové očekávají, že první thajská tropická bouře za téměř tři desetiletí přinese vítr o rychlosti až 80 kilometrů v hodině, prudké lijáky a vlny dosahující až pětimetrové výšky. Na příchod živlu se připravuje 16 provincií na jihu země včetně oblíbených letovisek na ostrovech Pchúket a Samui.

Bouře by na pevninu měla udeřit večer místního času (odpoledne SEČ) a měla by jižní část země sužovat do soboty. Z ohrožených oblastí podle Reuters prchají tisíce lidí v obavách, že Pabuk zaplaví silnice a odřízne některé pobřežní regiony od zbytku země.

V Thajsku se podle odhadů cestovních kanceláří nachází více než 2500 českých turistů. Na blížící se tropickou bouřilo upozornilo na internetu i české ministerstvo zahraničí, které turistům doporučuje zaregistrovat se v databázi cestovatelů DROZD.

Provoz již přerušilo letiště v Nakhon Si Thammarat, správním středisku stejnojmenné provincie, a v nejbližších hodinách se k tomu chystá letiště v metropoli provincie Surat Thani. Do ohrožených oblastí kvůli bouři nelétá nízkonákladová společnost Nok Airlines, na ostrov Samui přerušily lety aerolinky Bangkok Airways. Přerušena tam byla i trajektová doprava.