Luxusní výletní loď Diamond Princess hlásí dvě oběti

Dva cestující z obří výletní lodi Diamond Princess, která byla kvůli rozšíření nového typu koronaviru v karanténě v japonském přístavu Jokohama, zemřeli. Ve čtvrtek o tom informují japonská média s odvoláním na nejmenovaný vládní zdroj. Šlo o muže a ženu, kterým bylo přes 80 let.

Podle údajů ze středy se na Diamond Princess koronavirem infikovalo více než 620 lidí. Bylo na ní přibližně 3700 cestujících a členů posádky z více než 50 zemí světa.

Plavidlo, které je považováno za největší ohnisko koronaviru mimo Čínu, ve středu po skončení dvoutýdenní karantény opustilo několik stovek cestujících. Vyloďování potrvá až do pátku. Už v předchozích dnech z této lodi evakuovaly své občany Spojené státy. Na Diamond Princess původně pluli lidé během luxusní dovolené ve východní Asii.

Čínské zdravotnické úřady ve čtvrtek oznámily, že za středu přibylo výrazně méně nových případů nákazy koronavirem než v předešlých dnech a týdnech. Počet nakažených tam za tento den zvýšil o 394, což je nejméně od 23. ledna.

Nová metodika při dignostikování

Pokles je však částečně způsoben tím, že místní úřady znovu změnily metodiku, podle níž počítají počet nakažených v nejhůře zasažené provincii Chu-pej, napsala agentura Reuters. Způsob, jakým jsou pacienti diagnostikováni, výrazně ovlivňuje oficiální statistiky. Při každé změně metody počítání nakažených pacientů pak podle Reuters vyvstávají otázky ohledně toho, jak přesně oficiálně ohlašované údaje reflektují skutečný stav epidemie.

Čínské úřady nejprve počítaly jako nakažené jen ty, u nichž se stopy koronaviru prokázaly v testu nukleových kyselin. Jeho vyhodnocení však může trvat až několik dní. Zhruba v polovině února se proto úřady rozhodly do statistik započítat i pacienty, u nichž byl zjištěn zápal plic výpočetní tomografií (CT), aniž měli pozitivní testy nukleových kyselin. Kvůli tomuto kroku 12. února skokově přibylo téměř 15 000 nových případů, což zřejmě neprávem vyvolalo obavy z náhlého rozmachu epidemie.

Čínská Národní zdravotnická komise (NHC) se pak ve středu rozhodla, že v provincii Chu-pej přestane započítávat případy vyšetřené pouze pomocí CT. Ze statistik proto za středu vyškrtla 279 případů, které by dříve započítala a oficiálně jich nahlásila 349. I kdyby však vyškrtnuté případy do statistiky zahrnula, jednalo by se o pokles o více než 1000 nakažených oproti předchozímu dni, kdy úřady oznámily 1693 nově infikovaných.

Počet nových případů v pevninské Číně mimo provincii Chu-pej klesá již 16. den v řadě. Za středu jich úřady nahlásily 45 oproti 56 v úterý.

Je to míchání jablek a hrušek

Čína si kvůli způsobu, jakým informuje o počtu nakažených, vysloužila kritiku některých expertů a například i Spojených států. Podle odborníka na infekční choroby Allena Chenga z univerzity v Melbourne by bylo nejvhodnější, kdyby informovala, kolik pacientů diagnostikovala v jaký den a jakou metodou, namísto toho, aby spojovala různé údaje do jedné souhrnné statistiky.

Na nemoc COVID-19 způsobenou novým typem koronaviru podle poslední bilance zemřelo 2118 lidí, za jeden den tak přibylo 114 smrtelných případů. Drtivá většina jich je hlášena z provincie Chu-pej, odkud se epidemie rozšířila. Celkem se v pevninské Číně doposud nakazilo 74 576 lidí.

Naopak výrazně jich přibylo v Jižní Koreji, kde počet infikovaných vzrostl za středu o dvacet. Celkem tak úřady v této zemi evidují 51 nakažených. Testy potvrdily nákazu nejméně u 15 lidí, kteří přišli na bohoslužby, jichž se účastnila jistá osoba infikovaná koronavirem.