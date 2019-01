Malajsie je bez krále. Sultán Muhammad V. abdikoval

Malajsijský král, sultán Muhammad V. v neděli abdikoval. Podle agentury Reuters se tak stal prvním vládnoucím monarchou této země, který se vzdal trůnu před vypršením pětiletého funkčního období. Muhammad V. byl hlavou Malajsie od prosince 2016. Králova abdikace vstupuje v platnost okamžitě, oznámil v prohlášení palác, důvod tohoto kroku však neupřesnil.

Malajsie je federativní konstituční monarchií v jihovýchodní Asii. Podle unikátního systému praktikovaného od roku 1957, kdy získala nezávislost na Velké Británii, volí jejího panovníka konference složená z devíti dědičných monarchů členských států a jejich guvernérů podle rotačního principu mezi sebou. Pravidlem je, aby se jednotliví nejvyšší představitelé střídali. Zvolený král má pětileté funkční období a jeho pravomoci jsou převážně ceremoniální.

Devětačtyřicetiletý Muhammad V., sultán severního státu Kelantan, se jako 15. malajsijský král ujal úřadu v prosinci 2016. Stal se tak jedním z nejmladších malajsijských konstitučních monarchů.

Na sociálních sítích v Malajsii se spekulace o chystané abdikaci Muhammada V. objevovaly už od minulého týdne, vláda to ale ještě v pátek popřela. Monarcha předtím strávil dva měsíce na léčení a teprve nedávno se vrátil do úřadu.

Ruská a britská média rovněž psala, že se Muhammad V. v době své zdravotní dovolené oženil v listopadu s 25letou ruskou královnou krásy Oksanou Vojevodinovou, držitelkou titulu Miss Moskva z roku 2015. Svatba se údajně konala v Moskvě a na sociálních sítích se objevily i údajné záběry z ní, král ani palác ale oficiálně tuto informaci nepotvrdili.

