Máme plán, pokud USA vypoví jadernou dohodu, říká Rúhání

Írán si připravil plány, jimiž odpoví na případné rozhodnutí amerického prezidenta Donalda Trumpa vypovědět jadernou dohodu. V projevu, který živě přenášela íránská státní televize, to řekl prezident Hasan Rúhání. Spojené státy by podle něj rozhodnutí od smlouvy odstoupit litovaly. Agentura AP upozorňuje, že kvůli takovému kroku ze strany USA by mezinárodní společnosti přišly o obchody v řádu miliard dolarů.

"Máme plány, abychom zvládli jakékoliv Trumpovo rozhodnutí ohledně jaderné smlouvy," uvedl Rúhání.

Teherán jadernou dohodu se šesti mocnostmi, mezi nimiž byly USA, Francie, Británie, Německo, Čína a Rusko, uzavřel v roce 2015. Jejím cílem bylo pozastavit íránský jaderný program výměnou za zmírnění protiíránských sankcí.

Trump hrozí, že jeho země dohodu vypoví, pokud nebude upravena. V USA se uvolnění sankcí schvaluje každých 120 dní. Zda Spojené státy obnoví zmírnění hospodářských sankcí vůči Íránu, musí americký prezident tentokrát rozhodnout do 12. května. Sankce vyřadily Írán z mezinárodního bankovního systému a globálního obchodu.

Bez ohledu na to, kde mají oficiálně sídlo, prakticky všechny nadnárodní společnosti podnikají i ve Spojených státech, připomíná AP. Pokud by se Washington vrátil k sankcím platným před jadernou dohodou, byly by zmařené všechny smlouvy uzavřené poté, co dohoda s Íránem vstoupila v platnost.

Jaderná smlouva otevřela mezinárodním firmám přístup na osmdesátimilionový, prakticky neobsazený íránský trh. V Íránu ve velkém vydělávají například výrobci letadel, kteří nahrazují tamní nebezpečně zastaralé stroje využívané v civilní dopravě.