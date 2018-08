Manningovou nechtějí vpustit do Austrálie. Vadí úniky dokumentů

Chelsea Manningová, která ještě jako vojín Bradley Manning poskytla serveru WikiLeaks americké tajné armádní a diplomatické dokumenty, nebude s největší pravděpodobností vpuštěna do Austrálie, kde by měla přednést sérii projevů. Podle agentury AP to oznámil pořadatel akce s tím, že dostal od vlády vyrozumění v tomto smyslu. Manningová byla v roce 2010 zatčena a o tři roky později odsouzena k 35 rokům vězení. Bývalý americký prezident Barack Obama ji loni v lednu omilostnil.

Manningová má zahájit svou sérii projevů v neděli v budově Opery v Sydney. Organizace Think Inc., která akci pořádá, však ve středu večer uvedla, že australská vláda Manningové napsala, že zvažuje zrušení jejích víz.

"Snažíme se získat příslušné orgány a jednotlivce, především politiky, kteří by mohli podpořit vstup Chelsea do Austrálie," prohlásila majitelka pořadatelské firmy Suzi Jamilová.

Bradley Manning přiznal, že na přelomu let 2009 a 2010 předal serveru WikiLeaks 470 tisíc bojových hlášení z irácké a afghánské války, 250 tisíc tajných depeší amerického ministerstva zahraničí, několik videí z bojišť a další citlivé dokumenty, které získal jako zpravodajský analytik armády v Iráku.

V roce 2013 byl Manning odsouzen k 35 rokům vězení. Ve vězení nastoupil cestu ke změně pohlaví. Před odchodem z úřadu bývalý prezident Obama zkrátil Manningové trest na pětinu a v květnu 2017 byla propuštěna.

Australské ministerstvo vnitra uvedlo, že jednotlivé případy týkající se udělování víz nekomentuje. Upozornilo ale, že všichni cizinci přijíždějící do země musejí splňovat povahová kritéria a osobám, které nemají čistý trestní rejstřík nebo mohou představovat nebezpečí pro společnost, mohou být víza zamítnuta.

Premiér Scott Morrison prohlásil, že rozhodnutí je nyní na Davidu Colemanovi, který byl v úterý jmenován novým ministrem pro migraci. Mluvčí opozičních labouristů Penny Wongová zdůraznila, že by vláda měla jasně formulovat důvod, pokud Manningové vstup do Austrálie neumožní.

Mezinárodní organizace pro lidská práva Amnesty International (AI) obvinila australskou vládu ze snah Manningovou umlčet. "Odmítnutím jejího vstupu by australská vláda vyslala signál, že si necení svobody slova," konstatovala v prohlášení šéfka australské pobočky AI Claire Mallinsonová.

Manningová má na programu projev v australském městě Melbourne 7. září, v novozélandském Aucklandu 8. září, pak by měla 9. září vystoupit v metropoli Nového Zélandu Wellingtonu a 11. září v australském Brisbane.

Novozélandské úřady by do pátku měly rozhodnout, zda Manningové udělí zvláštní vízum. Američanka nemá podle novozélandských vízových pravidel na vstup na Nový Zéland nárok, protože byla v posledních deseti letech usvědčena z trestného činu, za který si odpykala více než rok vězení.