Mattis nečekaně přijel do Afghánistánu, chce jednat s Talibanem

Americký ministr obrany James Mattis v pátek dorazil na neohlášenou návštěvu Afghánistánu, kde v posledních měsících zesílilo radikální hnutí Taliban své útoky proti aliančním jednotkám. Mattis se setká s novým velitelem sil NATO Austinem Millerem a bude probírat možnosti zahájení mírových rozhovorů s Talibanem.

Mattis přiletěl do Kábulu v doprovodu šéfa sboru náčelníků armádních štábů generála Josepha Dunforda. Šéf Pentagonu před cestou novinářům v průběhu tohoto týdne řekl, že doufá v brzké zahájení mírových jednání s islamistickým hnutím ovládajícím část země.

"V současnosti již existuje určitý rámec, byly otevřeny komunikační kanály," uvedl Mattis.

Představitelé amerického ministerstva zahraničí se v průběhu léta v Kataru sešli se zástupci Tálibánu, aby jednali o podmínkách zahájení konkrétních mírových rozhovorů. Ve stejné době však radikálové podnikli řadu útoků proti afgánským i aliančním silám, z nichž jeden skončil před měsícem smrtí tří českých vojáků.

Američtí představitelé přitom zdůrazňují, že důvodem k optimismu je krátkodobé příměří, k němuž se letos v červnu islamistické hnutí zavázalo.

Mattis se v pátek setká s Millerem, který nastoupil do čela spojeneckých sil v době, kdy americký prezident Donald Trump představil novou důraznější strategii pro Afghánistán. Po letech stahování amerických vojáků ze země to vedlo k opětovnému zvýšení jejich počtu z 8400 na nynějších zhruba 14 tisíc. Celkově velí Miller přibližně 16 tisíc příslušníkům aliančních sil v zemi.

