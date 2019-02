Mohutný požár: v plamenech zahynulo více než 70 lidí

Při mohutném požáru v bangladéšské metropoli Dháce zemřelo nejméně 70 lidí, po dalších možných obětech se stále pátrá. Na pět desítek osob je v nemocnici, některé ve vážném stavu. Informovaly o tom ve čtvrtek agentury s odvoláním na místní úřady, podle nichž může počet obětí dále růst. Oheň zachvátil obytný dům v centrální části města, odkud se rozšířil do několika okolních budov. Příčina požáru zatím není jasná, mohlo jít o výbuch plynu.

Požár podle hasičů vypukl ve čtyřposchoďovém domě ve středu okolo 23.00 místního času (18.00 SEČ) a více než dvěma stovkám hasičů se jej již podařilo z větší části dostat pod kontrolu. Sílu plamenů umocňovaly hořlavé látky, které byly v částech zasažených budov uskladněny.

"Slyšel jsem hlasitou explozi. Otočil jsem se a viděl, že je celá ulice plná aut a rikš. Všude byly plameny," citovala AFP jednoho z místních obchodníků, jehož krámek byl poničen a on sám zraněn.

Šéf hasičů řekl, že tragický dopad požáru zvýšil i fakt, že začalo hořet v době, kdy byly okolní úzké uličky plné lidí čekajících v dopravní zácpě.

Požáry s desítkami obětí nejsou ve stošedesátimilionové jihoasijské zemi zcela výjimečným jevem, obvykle bývají spojovány s ledabylým přístupem k bezpečnostním pravidlům pro stavby a provoz budov. Patrně nejtragičtější za poslední desetiletí byl požár v textilním závodě na předměstí Dháky, kde v roce 2012 zemřelo přes 120 lidí. O dva roky dříve při požáru bytového komplexu v Dháce vyvolaného výbuchem elektrického transformátoru uhořelo 116 lidí.

At least 45 people, mostly women and children, killed in a deadly fire that broke out last night at a building in crowdy Chowkbazar area of Old #Dhaka, rescuers told media this morning pic.twitter.com/F5NoLTZYyY