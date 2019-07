Muslimku v burkinách nevpustili do bazénu, pak se jí vysmívali

Rada města v Aucklandu na Novém Zélandu se omluvila muslimce, která byla vykázána z veřejného bazénu, protože měla na sobě burkiny. Tím však pravidla koupání neporušila. Podle očité svědkyně se jí navíc plavčíci posléze vysmívali. Zprávu přinesl server The New Zealand Herald.

Tři muslimky vzaly své děti v sobotu dopoledne na veřejné koupaliště West Wave Pool, přičemž byly oblečené do burkin, celotělových plavek charakteristických pro arabské ženy. V momentě, kdy však jedna z žen vstoupila do bazénu za svými dětmi, byla plavčíky vykázána ven.

"Připadalo mi to (vykázání) velmi veřejné a hlasité. Nějaký muž, který zrovna byl poblíž, se to pokoušel plavčíkovi rozmluvit. Nebylo to příjemné," řekla pro NZ Herald svědkyně, jež celou situaci sledovala. Podle ní se později navíc plavčíci prostřednictvím vysílaček na účet muslimky bavili. "Všichni tři se smáli, situaci pořád rozebírali a při pohledu na ni převraceli očima," doplnila.

Přitom jednali svévolně, protože v bazénu byla řada lidí, kteří měli na sobě dlouhé šortky a další oblečení, což není dovoleno. Podle pravidel koupání, jež město nastavilo, jsou v bazénu zakázané šortky pod koleny a níž. Naopak je dovoleno nosit jednodílné plavky, pod které se dají burkiny zařadit.

Žena, která incident nahlásila a svěřila se s tím médiím, zaregistrovala v týž den ještě jeden podobný případ. Těhotná muslimka, která měla na sobě rovněž burkiny, byla už na recepci požádána, aby na koupaliště v takovém oblečení nevstupovala, protože tím porušuje pravidla.

"Slyšeli jsme, jak recepční mluví s manažerem přes vysílačku a potom ženě řekla, že ona pravidla nevymyslela, a že pokud ji vpustí dovnitř, tak ji vykážou plavčíci. Žena i její dcera z toho byly očividně smutné. Řekli jsme jim, že to je neakceptovatelné a že by měly podat stížnost," citoval NZ Herald svědkyni.

Radní Jane Aickinová, která v Aucklandu dohlíží na rekreaci pro veřejnost, se jménem města omluvila. "V plaveckých bazénech v Aucklandu je povolené veškeré plavecké oblečení. Naši zákazníci by měli nosit plavky, ve kterých se cítit pohodlně, aniž je někdo soudí. Chtěla bych tímto zákaznice vyzvat, aby mě kontaktovaly, abych se jim mohla osobně omluvit a mohly mi sdělit celou verzi příběhu. Všem našim zaměstnancům připomeneme, že v našich bazénech je povoleno nosit všechny druhy plavek," řekla.