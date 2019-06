Muž na severu Austrálie vtrhl do motelu a zastřelil čtyři lidi

Nejméně čtyři lidi zastřelil a několik dalších zranil 45letý muž ve městě Darwin na severu Austrálie. Policie útočníka zadržela, informovala agentura AP. Australský premiér Scott Morrison uvedl, že zločin nesouvisí s terorismem, ačkoliv motiv činu není zatím znám.

Muž podle televize ABC střílel brokovnicí v motelu na darwinském předměstí Woolner. Útočník z místa utekl, policisté ho později zadrželi. Útočníkova zbraň měla podle svědků zkrácenou hlaveň.

"V této chvíli máme zprávy o čtyřech mrtvých a několika postřelených," oznámil policista Lee Morgan. Deník The Guardian napsal, že policie v souvislosti se střelbou stanovila ještě další místo trestného činu a že obětí by mohlo být pět. Úřady to ale nepotvrdily.