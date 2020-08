Na kontrolu dodržování karantény bude nasazeno více vojáků

Druhý nejlidnatější australský stát Viktorie oznámil, že nasadí více vojáků, aby dohlédli na dodržování nařízené karantény. Za její porušení nově hrozí pokuta až 20 tisíc australských dolarů (kolem 318 tisíc Kč). Zpřísnění postihů bylo zavedeno kvůli lidem, kteří nařízení nedodržovali, informovala dnes agentura Reuters. Austrálie, která byla považována za příklad úspěšného boje s koronavirem, se nyní ze všech sil snaží šíření nákazy ve státě Viktorie zpomalit a zabránit nástupu druhé vlny epidemie v zemi.

Viktorie před několika dny ve snaze šíření koronaviru zpomalit zavedla zákaz nočního vycházení, zpřísnila omezení pohybu a nařídila uzávěru značné části místní ekonomiky. Téměř třetina osob, která se nakazila koronavirem, nebyla v domácí izolaci, když je úřady kontrolovaly. To následně vedlo k zavedení tvrdších postihů, uvedl dnes premiér Viktorie Daniel Andrews. Podle něj bude tento týden ve Viktorii nasazeno 500 neozbrojených vojáků, kteří budou spolu s policií dohlížet na dodržování karantény. Již dříve bylo 1500 vojáků ve státě nasazeno, aby pomáhali policii na kontrolních bodech a zapojili se do mapování kontaktů infikovaných i do testování. Celostátně poskytuje v Austrálii logistickou pomoc v boji s koronavirem kolem 3000 vojáků.

Za porušení nařízené izolace ve Viktorii hrozí pokuta 5000 australských dolarů (zhruba 79 tisíc Kč) a za opakované porušení až 20 tisíc australských dolarů. Jediná výjimka bude udělena v naléhavých zdravotních případech.

V 25milionové Austrálii se dosud nákaza koronavirem potvrdila u skoro 19 tisíc lidí a 232 osob s covidem-19 zemřelo, což je výrazně méně než v řadě jiných vyspělých zemí. Austrálie uzavřela hranice brzy, začala masivně testovat a zavedla pravidla sociálního distancování. Míra komunitního přenosu se ale začala výrazně zvyšovat s uvolněním uzávěr ve Viktorii, kde nových případů už několik týdnů přibývá více než 100 denně a kde je nejvíce nově nakažených v zemi. Dosud se tam nákaza potvrdila u zhruba 12 tisíc lidí, přičemž v uplynulých 24 hodinách počet infikovaných stoupl o 439. Od pondělí ve Viktorii podle Andrewse s koronavirem zemřelo 11 osob, čímž počet zemřelých v tomto státě vzrostl na 136. Nákaza se začala šířit zejména v domovech pro seniory a značnou část mrtvých tvoří starší osoby.

Podle úřadů k šíření přispívá zejména nedodržování stávajících omezení pohybu. "Řada lidí vědomě porušila zákaz vycházení," uvedla ministryně pro policii v Melbourne Lisa Nevilleová. Obyvatelé Viktorie, kterým bude nařízena karanténa a kteří nebudou mít nárok na volno od zaměstnavatele, dostanou pomoc ve výši 1500 australských dolarů (bezmála 24 tisíc Kč).

Mnoho vnitřních hranic mezi australskými státy bylo uzavřeno, čímž se podařilo šíření nákazy omezit. Sousední Nový Jižní Wales, tedy nejlidnatější australský stát, eviduje po Viktorii nejvíce nakažených v zemi. V úterý tamní úřady zaznamenaly 12 nově nakažených, u všech lze však vypátrat původ infekce. V některých případech se tito lidé nakazili od infikovaných, kteří přijeli z Viktorie.