Náboženské rozdíly nehrají roli. Orchestr koncertuje válce navzdory

Většina světových hudebníků by se nechala odradit od koncertování, kdyby dorazit na zkoušku znamenalo překonat vojenské hlídky, které jsou v pohotovosti kvůli pašování zbraní. Devatenáctiletý violista Ibráhím Masrí to ale bere jako riziko povolání. Je členem orchestru palestinské mládeže, který tři týdny hrál na turné po Evropě. Mezi jeho 76 členy jsou muslimové, drúzové i křesťané. Všichni museli přejít hlídky a vyrovnat se s náboženskými rozdíly v orchestru, napsala agentura Reuters.

Doma se prý orchestr nesejde kvůli izraelským bezpečnostním opatřením. Je těžké dát dohromady hráče z Gazy, Západního břehu Jordánu, Jeruzaléma a uprchlíky z jiných zemí.

"Umíme hrát, ale máme potíže cestovat," řekl Ibráhím, který potřeboval dva dny, aby se dostal na místo srazu v Oslu z Nábulusu na Západním břehu Jordánu přes Jordánsko dál do Evropy.

"Když jedeme do Bir Zajtu (na Západním břehu Jordánu) nebo do Ramalláhu, projíždíme přes hlídky. A když vezete hudební nástroj, ptají se 'Co to je, proč to vezete?' Vždycky, když přejíždíte na setkání z jednoho města do druhého, je to otrava," sdělil Ibráhím.

Izrael tvrdí, že bezpečnostní opatření na Západním břehu Jordánu mají ochránit jeho občany před útoky sebevražedných atentátníků a střelců, jaké Izraelci zažili na konci 80. let a na začátku nového tisíciletí. Palestinské Pásmo Gazy je uzavřeno izraelskou blokádou, protože tamní vládní Hamás odmítá uznat Izrael a bojoval s ním v minulém desetiletí ve třech válkách.

Orchestr má na repertoáru tradiční klasickou a arabskou hudbu. Turné zahrnovalo koncerty v Norsku, Švédsku, Dánsku, Německu a Nizozemsku.

"Jsou to vždy nejlepší cesty mého života. Sblížíme se, je to nezapomenutelná zkušenost," řekla violoncellistka Jude Kalavíová, když v Jeruzalémě nastupovala do autobusu.

Stejně jako ostatní sklidila ovace ve stoje v závěru koncertu v amsterdamském sále Concertgebouw, což je domovské místo dirigenta orchestru Vincenta de Korta. S orchestrem začal spolupracovat v roce 2017 po koncertu v Jordánsku. "Myslím, že hudba hovoří sama za sebe. Poselství je krása, porozumění. A nejlepším jazykem k jeho předání je hudba, protože všichni ve světě ji milují," řekl de Kort.

Hráči orchestru jsou ve věku mezi 14 a 27 lety. Pocházejí z Jeruzaléma, okupovaného Západního břehu Jordánu, ze samotného Izraele. Hrají s nimi také palestinští hudebníci z Jordánska, Sýrie a Libanonu. Jenom několik z nich nejsou Palestinci. Na rozdíl od předchozích příležitostí se nynějšího turné nezúčastnil nikdo z Pásma Gazy.

Nejmíň problémů měl s cestováním jednadvacetiletý Mustafá Saad, který je koncertním mistrem a prvním houslistou. V orchestru hrají i dva jeho bratři a sestra. Nikdo z bratrů nesloužil v izraelské armádě, i když pocházejí z tamní komunity arabských drúzú. Příslušníci této menšiny v armádě obvykle slouží. "Jak jednou začnete hrát s přáteli v Palestině, nikdy nedoufejte, že vás nechají vzít do ruky místo vašeho nástroje pušku," řekl Saad.