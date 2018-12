Napětí v Bangladéši. Policie před volbami pozatýkala část opozice

Bangladéšská policie pozatýkala v posledních týdnech přes 10 500 členů opozice. Agentuře AFP to řekli zástupci dvou velkých opozičních stran v zemi. Podle nich zatýkání souvisí s parlamentními volbami, které se v této jihoasijské zemi se 168 miliony obyvatel konají v neděli.

"Každý den je zatčeno 80 až 90 našich členů, vláda vytváří před volbami atmosféru strachu," řekl agentuře AFP generální tajemník Bangladéšského islámského společenství (Džamáate islámí). Podle něj bylo od listopadu zatčeno na 3500 členů této největší islamistické strany v zemi.

Také představitelé hlavní opoziční strany, Bangladéšské nacionalistické strany (BNP), uvedli, že policie zatkla v posledních týdnech 7021 jejích členů. Obvinění, na jejichž základě je policie zatýká, jsou podle mluvčí BNP smyšlená.

Despite deployment of army, violence against opposition candidates peaked to a new height yesterday. In around 2 dozen attacks ruling party goons and police left dozens of opposition party candidates and activists wounded across #Bangladesh. We will witness a sham election.@hrw pic.twitter.com/UHKep5BZCf