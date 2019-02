Nejméně patnáct mrtvých po explozi v Idlibu

Aktualizováno 16.02. 12:01Velitel sil arabsko-kurské koalice SDF, bojujících o poslední baštu teroristické organizace Islámský stát (IS) na východě Sýrie, uvedl, že vítězství ohlásí ve... více

Do syrského uprchlického tábora Rukbán, kde ve stanech na poušti žijí v zoufalých podmínkách tisíce rodin, dorazila humanitární pomoc pro 40 tisíc lidí. Kromě... více

Pomoc dětem

Vondráček chce vědět, co plánuje Šojdrová se sirotky

Předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček by chtěl vědět, jaké úmysly má do budoucna europoslankyně Michaela Šojdrová se sirotky, o jejichž přijetí do ČR... více