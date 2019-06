Německo nezná osud 160 občanů, kteří se přidali k IS

Německé úřady neznají osudy více než 160 německých občanů, kteří se v Sýrii a v Iráku připojili k teroristickému hnutí Islámský stát (IS). V neděli o tom napsal Welt am Sonntag s tím, že to v reakci na dotaz svobodných demokratů (FDP) uvedlo ministerstvo vnitra.

Od roku 2013 odjela na Blízký východ zhruba tisícovka Němců. Zhruba třetina z nich se vrátila, okolo 220 jich v Sýrii a Iráku padlo a další jsou v zajetí. O zhruba 160 německých občanech ale německé ministerstvo vnitra nic neví.

Ministerstvo předpokládá, že pravděpodobně zahynuli, nevylučuje ale, že se jim v ojedinělých případech podařilo utéct. Připouští i scénář, že se nepozorovaně vrátili do Německa.

"Vzhledem k různým opatřením včetně seznamu hledaných osob a příjezdovým omezením, které nekontrolovaný vstup výrazně ztěžují, tak i do budoucna vycházíme z toho, že příjezd bez vědomí německých bezpečnostních úřadů by byl výjimečný," uvedlo ovšem ministerstvo.

Problém s občany, kteří se přidali k Islámskému státu a později se vrátili, případně o návrat usilují, řeší vícero evropských zemí. Úřady tyto navrátilce hodnotí jako bezpečnostní riziko.