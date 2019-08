Nemocnici pro muslimské poutníky poprvé povede žena

K péči o účastníky pouti do Mekky bylo letos vyčleněno několik desítek tisíc zdravotníků. V dočasně zřízených klinikách a nemocnicích pomohou těm, kdo budou mít zdravotní problémy. Doktorka Imán Aškarová pracuje v těchto dočasných zařízeních, která jsou v provozu vždy dva týdny, už 20 let. Letošek pro ni ale bude premiérou, protože byla jako vůbec první žena jmenována ředitelkou kliniky postavené na jednom z rušných poutních míst. Napsal o tom blízkovýchodní list The National.

Aškarová se připravovala na to, že letošek bude posledním rokem její služby o pouti hadždž. Pracovala většinou v pohotovostním oddělení kliniky zřízené v údolí Miná, kde před výstupem na pahorek Arafát nocují ve stanech statisíce poutníků. Služba tam byla vždy velmi rušná.

"Nikdy není příliš pozdě, je to úžasný konec mé kariéry při hadždži," řekla listu lékařka. V nemocnici, která je největší v Miná, bude řídit 550členný personál.

"Pracovat o pouti je naprosto odlišná zkušenost. Při naší běžné denní práci je to rutina, nic vzrušujícího. Když přijdete na hadždž, vzrušení je veliké," dodala žena. Ona i ostatní personál budou muset být schopni pomoci tisícům cizinců, kteří přijeli na tato posvátná místa islámu ze všech koutů světa.

Aškarová poprvé pracovala jako zdravotnice v poutním období v roce 1989. Od té doby vynechala jenom několikrát, když dokončovala studia. Vracela se do nemocnic v různých pozicích. "Pracovala jsem jako všeobecná lékařka, specialistka, kardioložka, jako šéfka jednotky intenzivní péče, ve vedení oddělení kritických případů," sdělila. Před deseti lety byla jmenována ředitelkou nemocnice zřízené mezi Mekkou a Džiddou pro lidi nakažené chřipkovým virem.

Ve funkci ředitelky nemocnice na rušném místě v Mekkce bude ale poprvé, dosud toto zařízení řídili jenom muži.

Aškarová o pouti zažila mnoho nezapomenutelného. Nejvíc vzpomíná na děti narozené poutnicím v Miná nebo na pahorku Arafát. "Někdy jim rodiče dávali jména jako Miná nebo třeba Íd," řekla. Íd al-adhá je muslimský svátek oběti, který se slaví poslední tři dny poutě.

Nejzábavnější a zároveň nejbizarnější byl ale případ jedné Egypťanky. Do nemocnice přišla první den svátku íd al-adhá s manželem, jehož stav byl kritický. "Snažili jsme se ho zachránit, nasadili jsme všechny prostředky resuscitace, ale pacient bohužel zemřel," popsala situaci lékařka. Co bylo na věci nečekané, byla ženina reakce. "Byla bez sebe nadšením, zářily jí oči, výskala. Mysleli jsme, že jde o nervové zhroucení a snažili jsme se ji zklidnit. Řekla nám ale 'Proč se snažíte mne uklidňovat? Mám radost za něj, protože přijel na hadždž zemřít a ono se to stalo'," bránila se Egypťanka.