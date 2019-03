Netanjahu pohrozil dalšími vojenskými akcemi v Pásmu Gazy

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu pohrozil dalšími vojenskými akcemi proti radikálnímu hnutí Hamás v Pásmu Gazy, kde v pondělí provedlo odvetné nálety izraelské letectvo. Účastníkům washingtonské konference Americko-izraelského výboru pro veřejné záležitosti (AIPAC) šéf izraelské vlády prostřednictvím telemostu řekl, že Izrael reagoval "velkou silou" na raketové ostřelování ze strany Hamásu a že je připraven udělat mnohem víc.

V pondělí palestinská raketa zranila v Izraeli sedm lidí a izraelská armáda pak provedla odvetný útok na Pásmo Gazy, což si vyžádalo rovněž sedm raněných.

Původně měl být Netanjahu na washingtonské konferenci hlavní proizraelské lobbistické skupiny v USA osobně, ale kvůli raketovému útoku se v úterý, po pondělním setkání s americkým prezidentem Donaldem Trumpem, vrátil do Izraele.

"Mohu vám říct, že jsme připraveni udělat mnohem víc. Učiníme vše potřebné na obranu našeho lidu a obranu našeho státu," prohlásil Netanjahu.

