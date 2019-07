Nevěděl, že má v kufru nabitou zbraň, hrozí mu 20 let vězení

Do velkého maléru se dostal Američan, kterého zadrželi v Japonsku 70 kilometrů od Tokia na letišti Narita. Bezpečnostní kontrola mu totiž našla v příručním zavazadle nabitou zbraň. Muž tvrdí, že o zbrani nevěděl, i když přiznal, že mu patří. Hrozí mu za to až 20 let ve vězení. Zprávu přinesl server CNN.

Třiačtyřicetiletý Michael Edward Applegate ze Seattlu dorazil v pondělí na letiště se svou rodinou, odkud měl letět do Okinawy, kde dostal novou práci hasiče pro americké námořnictvo. Místo toho je ale teď ve vazbě na policejní stanici přímo na letišti.

Během kontroly zavazadel mu totiž v příruční tašce našli automatickou zbraň Smith & Wesson, která byla nabitá 14 náboji. Stejný počet nábojů poté našli také v kufru, který byl odeslán do zavazadlového prostoru.

Applegate přiznal, že zbraň i náboje jsou jeho, policii ale sdělili, že neví, proč je měl s sebou v zavazadle. Nakonec řekl, že zbraň nejspíš omylem sbalil zároveň s věcmi během rychlého balení potom, co se dozvěděl o přijetí do své nové práce.

V policejní cele na letišti nyní čeká na to, jestli bude obviněn. V Japonsku platí zákon o kontrole mečů a střelných zbraní, který lidem prakticky zakazuje vlastnění těchto předmětů. Pokud bude Američan shledán vinným, hrozí mu odnětí svobody v délce od tří až do 20 let. Fakt, že zbraň byla navíc nabitá, činní jeho situaci více závažnou.

Americká vládní agentura United States Transportation Security Administration (TSA), která monitoruje bezpečnost leteckého provozu, tak musela na letišti v USA, odkud Applegate přiletěl, pochybit. Jak upozorňuje server CNN, není to poprvé, co byl americký občan chycen v Japonsku se střelnou zbraní v zavazadle.

V lednu, rovněž na letišti Narita, zadržela bezpečnostní kontrola ženu, jež přiletěla z Atlanty. I ona měla ve své příruční tašce zbraň. Japonské ministerstvo dopravy tehdy nakonec rozhodlo, že na Delta Air Lines, s níž žena přiletěla, ani na TSA nebudou žádné sankce uvaleny. TSA ale byla požádána, aby přijala preventivní opatření, jež by podobným incidentům v budoucnu zabránila.